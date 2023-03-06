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Обозреватель Sputnik Молдова: ощущение, что "что-то готовится", есть у всех

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Флаги Молдавии
Флаги Молдавии.
Источник изображения: © Sputnik / Михай Карауш

Обозреватель Sputnik Молдова Александр Исаев рассказал, как жители республики воспринимают информацию о стягивании к границе украинских войск и техники.

На Украине уже открыто говорят, что намерены нанести удар по Приднестровью, жителей Молдавии не покидает ощущение, что что-то готовится, рассказал обозреватель Sputnik Молдова Александр Исаев.

Накануне появилась информация, что Украина перебрасывает технику и войска к границе с Молдавией.

Минобороны России ранее заявляло, что Киев готовит в отношении Приднестровья вооруженную провокацию, которая будет осуществлена подразделениями ВСУ, включая боевиков "Азова"*. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка наступления войск РФ с территории Приднестровья.

"Ощущение, что "что-то готовится" у всех присутствует. … Несколько дней были крайне напряженными, было ощущение, что что-то готовилось, но не произошло по каким-то причинам. Приднестровцы, конечно, плохо спали, плохо спали в Кишиневе, потому что все прекрасно понимают, что страна маленькая, и если где-то что-то случится, то мало никому не покажется", – сказал Александр Исаев в эфире радио Sputnik.

На Украине уже не скрывают, что концентрируют войска на границе с Молдавией, отметил он.

"Сначала об этом сообщали украинские блогеры, затем стали заявлять официальные представители украинской администрации. Мол, да, концентрируем, это ответ на угрозу из Приднестровья, говорили они. На Украине очень модно рассуждать об угрозе из Приднестровья. На уровне Зеленского об этом говорилось на международных форумах, а другие официальные лица намекали, что неплохо бы нанести превентивный удар. Известный персонаж, Арестович, вышел в эфир и разложил по полочкам, почему Украине надо бы ударить по Приднестровью, почему это "полезно и выгодно". Вот в такой атмосфере мы здесь живем – на левом и на правом берегу", – сказал Александр Исаев.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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Страны
Молдавия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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