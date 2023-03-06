В МИД РФ считают, что Запад требует от Киева наступательных действий

Эти планы обречены на провал, добавили в ведомстве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Западные страны требуют от украинского руководства продолжения наступательных действий и оккупации новых российских территорий, но эти планы обречены на провал. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"За все эти годы коллективный Запад, взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России. Сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Им безразлично, что цена такой политики - жизни тысяч ни в чем не повинных людей", - подчеркнули на Смоленской площади.