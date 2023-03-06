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ЦАМТО

Делегация ВВС Таиланда проинспектировала в Южной Корее линию сборки реактивных УТС T-50TH

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KAI T-50TH
Легкий многоцелевой истребитель KAI T-50TH.
Источник изображения: изобр. через Thai Military and Asian Region

ЦАМТО, 3 марта. Делегация ВВС Таиланда посетила производственную линию компании Korea Aerospace Industries (KAI) Сачхоне, где проинспектировала сборку реактивных УТС T-50TH "Голден Игл", предназначенных для ВВС страны.

Как сообщает Aagth1.blogspot.com, по результатам визита ВВС Таиланда опубликовали соответствующие фотографии и информацию в социальных сетях о ходе реализации программы. В представленной подборке фотоматериалов представлены на линии сборки два последних заказанных УТС T-50TH под номерами "Т-50ТН 013" и "T-50TH 014".

Как уже сообщал ЦАМТО, первая информация о намерении ВВС Таиланда заключить контракт на поставку двух дополнительных УТС T-50TH появилась в середине июля 2021 года. Для закупки в бюджете на 2022 год было выделено 2,36 млрд. бат (около 72 млн. долл.).

Южнокорейская Korea Aerospace Industries 2 августа 2021 года сообщила о подписании с командованием ВВС Таиланда контракта на поставку двух T-50TH "Голден Игл". По информации агентства Yonhap, стоимость соглашения составила 78 млн. долл. Контракт предусматривал поставку двух УТС T-50TH, сопутствующего оборудования, а также пакетов поддержки, обслуживания и обучения. По условиям соглашения, все работы должны быть выполнены к ноябрю 2023 года.

Покупка двух дополнительных машин увеличит парк T-50TH ВВС Таиланда до 14 ед. Первое соглашение с Korea Aerospace Industries на поставку четырех УТС T-50TH ВВС Таиланда подписали в сентябре 2015 года. Его стоимость составила 3,7 млрд. бат (110 млн. долл.). Контракт на поставку еще восьми самолетов T-50TH был подписан с KAI 29 июля 2017 года. Стоимость заказа оценивается в 8,8 млрд. бат (258 млн. долл.).

Поставка УТС ВВС Таиланда началась в январе 2018 года. В апреле 2018 года были официально приняты на вооружение первые четыре T-50TH. По состоянию на август 2021 сообщалось о поставке 8 самолетов. Все УТС приняты на вооружение 401-й эскадрильи 4-го авиакрыла, которая ранее была оснащена устаревшими L-39ZA/ART "Альбатрос".

В рамках третьей фазы проекта в 2019 году был подписан контракт стоимостью 60 млрд. вон (52 млн. долл.), предусматривающий модернизацию самолетов с их оснащением РЛС EL/M-2032, системой оповещения о радиолокационном облучении и другим оборудованием.

На четвертом этапе проекта первоначально предполагалось приобрести 4 дополнительных самолета, однако пандемия COVID-19 внесла коррективы в планы ВВС Таиланда. В феврале 2020 года ВВС Таиланда опубликовали "Белую книгу по обороне", представляющую собой план закупок и модернизации вооружений на ближайшую перспективу. Одним из пунктов стала покупка двух дополнительных Т-50Т к 2022 году. Тем не менее, в апреле 2020 года правительство Таиланда приняло решение приостановить закупку дополнительных УТС T-50TH с целью перенаправления средств из оборонного бюджета на мероприятия по преодолению кризиса, связанного с пандемией COVID-19. В середине 2021 года программа возобновилась. Поставка оставшихся двух T-50TH, по всей видимости, состоится в начале 2024 года.

Легкий истребитель / учебно-тренировочный самолет T-50TH ВВС Таиланда представляет собой версию реактивного учебно-тренировочного самолета KAI T-50, который интегрирован с разработанной в Таиланде сетевой системой передачи данных Link-TH и способен использовать ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T немецкой Diehl. KAI также предлагала модернизацию самолета до стандарта FA-50 Блок.20 с возможностью применения контейнерного модуля наведения "Снайпер ATP" и ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120.

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Страны
Таиланд
Продукция
AMRAAM
FA-50
Компании
KAI
Проекты
2020-й год
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