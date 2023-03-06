Пашинян называет конструктивным участие Армении в переговорах с Азербайджаном

Ереван. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о конструктивной вовлеченности республики в переговоры с Азербайджаном по вопросам нормализации отношений, сообщает пресс-служба армянского правительства.

"Правительство Армении предпринимает решительные шаги по установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа и конструктивно вовлечена в переговоры с Азербайджаном", - сказал Пашинян, выступая в Немецком совете по международным отношениям в Берлине.

По его словам, переговоры между Арменией и Азербайджаном идут по трем основным направлениям: соглашение об урегулировании отношений, разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе, делимитация границ и безопасность.

"Армения согласилась отделить урегулирование нагорнокарабахской проблемы от армяно-азербайджанского процесса в рамках той логики, что между Степанакертом и Баку будет сформирован международный механизм обсуждений. Мы должны сконцентрироваться на положительных возможностях мира и сотрудничества", - отметил премьер Армении.

28 февраля глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что политика Армении носит неконструктивный характер. "Мы наблюдали постоянные препоны (для подписания мирного договора - ИФ) с армянской стороны, абсурдность некоторых заявлений, фиксировали грубое и многократное нарушение Арменией трехсторонних соглашений", - сказал он.