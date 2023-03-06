Российскую «Сулу» адаптировали для морских судов

РЛС «Сула» на стенде концерна ВКО «Алмаз-Антей» на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби.

Российская радиолокационная станция (РЛС) наблюдения за космическими объектами «Сула» допускает адаптацию для установки на морские суда. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика «Радиофизика».

Собеседник агентства напомнил, что «Сула» представляет собой радар с поэлементной цифровой активной фазированной антенной решеткой (АФАР), предназначенный для наблюдения за космическим мусором. Дальность РЛС достигает шести тысяч километров в диапазоне S.

«Если заказчик захочет установить такую РЛС на корабле — это можно сделать, при этом размеры антенны могут быть изменены в соответствии с требованием заказчика, без потери технических характеристик», — сказал представитель «Радиофизики».

По его словам, объект с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) 10 квадратных метров обнаруживается РЛС на расстоянии 6 тысяч километров, тогда как на удалении 1,5 тысячи километров объект обнаруживается с ЭПР 10 сантиметров.

В феврале «Рособоронэкспорт» сообщил, что «Сулу» представят на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ).