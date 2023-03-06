Американские лоббисты Украины получили миллионы от военных подрядчиков

The Guardian: американские лоббисты Украины получают миллионы от подрядчиков Пентагона

Американские лоббисты, "бесплатно" предоставляющие услуги Украине, на самом деле получают миллионы от подрядчиков Пентагона, сообщает The Guardian. А после начала конфликта количество таких компаний, представляющих интересы Киева "на бескорыстной основе", увеличилось в два раза.

Илай Клифтон

Бен Фриман

Некоторые из самых могущественных лоббистов Вашингтона предоставляют свои услуги Украине бесплатно, но в то же время они получают миллионы в виде гонораров от подрядчиков Пентагона, которым выгоден конфликт страны с Россией.

После решения Владимира Путина о начале спецоперации на Украине, которое осудило все международное сообщество, поддержку Киеву оказали, казалось бы, все отрасли промышленности Америки. Но, пожалуй, одной из самых важных отраслей, пришедших на помощь Украине, стала мощная лоббистская индустрия Вашингтона.

Конфликт заставил некоторых крупнейших игроков совершить немыслимое — лоббировать бесплатно. Хотя у кого-то из них могут быть альтруистические причины для представления интересов Украины на общественных началах, у некоторых лоббистских фирм есть и финансовые стимулы для оказания помощи Украине. Они заработали миллионы, лоббируя интересы производителей оружия, которые могут получить прибыль от вооруженного конфликта.

Всплеск лобби-благотворительности на Украине

В соответствии с американским Законом о регистрации иностранных агентов (FARA), представители иностранных принципалов, которые занимаются политической деятельностью, должны раскрывать информацию о своей работе. Отсюда стало известно, что до начала военного конфликта интересы Киева в Вашингтоне на бескорыстной основе представляли 11 компаний. После начала спецоперации количество таких лоббистов увеличилось более чем в два раза — 25 фирм.

"Я не припомню сопоставимого всплеска безвозмездной работы ни у одного иностранного принципала", — сказал Дэвид Лауфман, партнер юридической фирмы Wiggin and Dana, который ранее курировал правоприменение FARA в Министерстве юстиции.

Многие из этих новых "общественников", представляющие интересы Украины, добиваются увеличения военной поддержки украинских вооруженных сил со стороны США. Сотрудник одной из таких компаний заявил, что они намерены "лоббировать членов правительства США с целью увеличения расходов Министерства обороны США на контракты, связанные с поставками военной помощи Киеву, которые помогут его армии добиться успеха в борьбе с Россией".

Многие лоббистские компании США действительно оказывают услуги по продвижению интересов Украины в сфере поставок оружия бесплатно, якобы в знак солидарности с украинским народом. Но при этом они получают миллионные доходы от оборонных предприятий за новые подряды Пентагона.

Компания Hogan Lovells

Перед тем как стать спикером палаты представителей США, Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы не дадут "карт-бланш" на помощь Украине, как только придут к власти. Но только на прошлой неделе лидер по сбору средств для республиканской партии согласился "бескорыстно" продвигать интересы Киева в Конгрессе.

16 февраля бывший сенатор Норм Коулман — старший юрисконсульт фирмы Hogan Lovells — подал в FARA документы, свидетельствующие о том, что он является безвозмездным лоббистом фонда, контролируемого украинским олигархом Виктором Пинчуком. Коулман контролировал сбор и расходование более 260 миллионов долларов на поддержку республиканских кандидатов в Конгресс на промежуточных выборах 2022 года.

Коулман, имеющий обширный опыт лоббирования иностранных интересов благодаря своей многолетней роли агента Саудовской Аравии, уже был занят работой в интересах Украины. В электронных письмах от четвертого февраля, обнародованных в рамках разоблачения Коулмана в FARA, говорится, что он просил сенаторов Линдси Грэма и Тома Тиллиса оказать содействие в проведении мероприятия в Капитолии, "чтобы дать членам Конгресса лучшее понимание ужасающей гибели людей и трагических мучений, которые народ Украины пережил за последний год как прямой результат российских военных преступлений", и "сделать как можно больше для обеспечения постоянной, сильной, двухпартийной поддержки поистине героических усилий, которые эта администрация и Конгресс предприняли для предоставления необходимой военной и экономической помощи Украине".

Хотя Hogan Lovells выполняет эту работу на общественных началах, два платных клиента фирмы, компании Looking Glass Cyber Solutions и HawkEye 360, имеют обширные контракты с оборонным ведомством и заинтересованы в конфликте на Украине.

Компания Looking Glass, которая заплатила Hogan Lovells 200 тысяч долларов в 2022 году, заключила пятилетний контракт с Министерством обороны США на "предоставление специализированных разведывательных данных о киберугрозах и повышение эффективности миссий американских военных аналитиков и операторов по киберугрозам". Она также пишет на своем сайте о роли таких угроз в военной стратегии России.

HawkEye 360, которая также заплатила 200 тысяч долларов компании Hogan Lovells в 2022 году, также является подрядчиком Минобороны США. Компания специализируется на системах обнаружения сигналов. Их сеть обнаружения проводила анализ на Украине, в ходе которого выявила GPS-помехи. На своем сайте они хвастаются, что, по-видимому, являются частью "интеграции тактики радиоэлектронной борьбы в российские военные операции с целью дальнейшего снижения способности Украины к самообороне".

Компания Hogan Lovells не ответила на многочисленные просьбы о комментарии.

Компания BGR

BGR Government Affairs (BGR) — лоббистская и коммуникационная фирма. В мае этого года начала работать на общественных началах для двух заинтересованных лиц с Украины — Вадима Ивченко, члена парламента Украины, и Елены Липовской-Эргюль, советника Владимира Зеленского.

В 2022 году BGR заработала более полумиллиона долларов, лоббируя интересы подрядчиков Пентагона, некоторые из которых уже получают прибыль от конфликта на Украине. Например, по данным организации OpenSecrets, компания Raytheon, заплатившая BGR 240 тысяч долларов за лоббирование ее интересов, уже получила более двух миллиардов долларов по государственным контрактам, связанным с обеспечением запросов ВСУ.

Действительно, за два дня начала СВО советник BGR публично призывал увеличить военную помощь Украине в связи с признанием Путиным Луганской и Донецкой народных республик в качестве независимых государств.

"В военном отношении Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны гораздо серьезнее подойти к оказанию помощи Украине в защите ее территорий", — пишет Курт Волкер, старший советник BGR и бывший посол США в НАТО, в статье, опубликованной Центром анализа европейской политики СEPA.

Его статья "Пристегнитесь: все только начинается" рекламировалась на сайте BGR, но CEPA не разглашает о принадлежности Волкера к этой компании.

"Компания BGR не имеет конфликта интересов и гордится своей работой в интересах Украины и всех своих клиентов", — заявил президент BGR Джеффри Бирнбаум, отвечая на вопросы о том, создает ли их работа какой-либо подобный конфликт.

Компания Mercury

Mercury Public Affairs (Mercury) — консалтинговая компания в сфере лоббирования, связей с общественностью и политической стратегии. В середине марта 2022 года она начала работать на общественных началах для украинской неправительственной организации "Международное агентство регионального развития GloBee". Название компании попало в заголовки газет, когда фирма согласилась работать для украинского клиента безвозмездно. Позднее в этом году она подала заявку в FARA, в которой указано, что работа Mercury заключалась в отправке всего четырех электронных писем в интересах Globee в течение первых трех с половиной месяцев действия этого соглашения.

Компания Mercury, как и BGR, также работала в интересах подрядчиков Пентагона в 2022 году, при этом оказывая услуги для украинского заказчика бесплатно. Mercury сообщила, что ей заплатили более 180 тысяч долларов за лоббирование интересов подрядчиков Минобороны США в 2022 году.

Работа Mercury для украинского клиента примечательна еще и тем, что до начала СВО фирма в течение многих лет сотрудничала с Россией. Она лоббировала интересы российского Совкомбанка, а также российской энергетической компании, основанной российским олигархом Олегом Дерипаской. Недавно он был замешан в схеме подкупа агента ФБР, который вел расследование в отношении него. После начала спецоперации Mercury отказалась от обоих этих российских клиентов. Но, согласно документам FARA, до начала безвозмездного сотрудничества с украинским заказчиком, компания успела заработать около трех миллиардов долларов за пять лет лоббирования российских интересов.

Mercury не ответила на многочисленные просьбы о комментарии.

Компания Navigators Global

Navigators Global описывает себя как "компанию по связям с правительством и стратегическим коммуникациям". 29 апреля 2022 года она зарегистрировалась в FARA, чтобы представлять комитет по национальной безопасности, обороне и разведке украинского парламента. Согласно информации в FARA, от имени украинского парламента они обратились к десяткам ключевых членов Конгресса, включая восемь телефонных звонков, текстовых сообщений и электронных писем с Маккарти, а также 20 раз связались с комитетами по вооруженным силам Палаты представителей и Сената.

Пока Navigators Global безвозмездно занималась лоббированием интересов политиков в Конгрессе, которые, возможно, имеют наибольшее влияние на военную помощь США Украине, фирма также получала доход от подрядчиков Пентагона. Согласно данным о лоббировании, собранным OpenSecrets, в 2022 году компания Navigators Global заработала 830 тысяч долларов, работая в интересах Минобороны США. Эти документы также показывают, что их деятельность была направлена, среди прочего, на Закон о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год — законопроект об оборонной политике, который увеличил расходы на Инициативу по содействию безопасности Украины на полмиллиарда долларов.

Компания Navigators Global не ответила на многочисленные просьбы о комментарии.

Агентство Ogilvy

26 августа 2022 года Ogilvy Group — крупное агентство по рекламе и связям с общественностью — зарегистрировалось в FARA для работы с министерством культуры и информационной политики Украины в рамках инициативы Advantage Ukraine Initiative. На ее сайте она описана как "Инвестиционная инициатива правительства Украины". Первым в списке вариантов инвестиций значится оборонная промышленность страны. К Ogilvy в этом начинании присоединились другие зарегистрированные по FARA компании Group M и Hill&Knowlton Strategies, а также маркетинговая компания Hogarth Worldwide, которая не была зарегистрирована в качестве иностранного агента.

В то время как Ogilvy Group распространяла "сообщение о том, что Украина по-прежнему открыта для бизнеса", как объясняется в ее отчете о работе с министерством, компания Ogilvy Government Relations лоббировала интересы подрядчиков Пентагона, которые заплатили ей почти полмиллиона долларов в 2022 году. Эти две организации Ogilvy технически являются отдельными структурами. Они принадлежат одной и той же материнской компании — холдингу WPP.

По крайней мере, один из подрядчиков, интересы которого лоббирует Ogilvy Government Relations — компания Fluor — похоже, получит прямую выгоду от усиления военной поддержки США Украине и увеличения военного присутствия США в Европе в целом. В 2020 году седьмое учебное командование армии США заключило с Fluor пятилетний контракт на оказание услуг по материально-техническому обеспечению, который, как объяснил представитель компании, "позиционирует Fluor для будущей работы с Европейским командованием США и штаб-квартирой Африканского командования США, расположенной в Германии". По данным OpenSecrets, Fluor заплатила компании Ogilvy Government Relations 200 тысяч долларов за лоббирование в 2022 году.

Компания Ogilvy не ответила на просьбу о комментарии.

В то время как конфликт на Украине идет уже второй год, расходы США на оборону продолжают расти. Оружейные и оборонные подрядчики получили почти половину — 400 миллиардов долларов — из 858 миллиардов долларов оборонного бюджета на 2023 год.

"Существует высокий спрос на оружие для передачи Украине и пополнения сокращающихся запасов США... подрядчики получают миллиарды долларов по контрактам, связанным с Украиной", — сказала Джулия Гледхилл, которая занимается расследованием расходов на оборону в правительственной организации Project On Government Oversight.