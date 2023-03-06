Генсек НАТО примет участие во встрече министров обороны стран ЕС по Украине

Она пройдет в Стокгольме

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет 7-8 марта участие в неформальной встрече министров обороны стран - членов Евросоюза, посвященной Украине, которая пройдет в Стокгольме. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба альянса.

"7-8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг совершит поездку в Стокгольм. Он проведет встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и примет участие в заседании Совета ЕС (на уровне министров обороны - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Главными темами встречи министров обороны стран Евросоюза станет обсуждение новых поставок вооружений на Украину, а также ход реализации миссии ЕС для подготовки 30 тыс. военных для украинских вооруженных сил. Участие генсека НАТО в министерских встречах ЕС, а главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля - в министерских встречах НАТО стало с начала конфликта на Украине постоянным явлением.

На переговорах Столтенберга с Кристерссоном предполагается обсудить ситуацию со вступлением в альянс Швеции и Финляндии. Документы о приеме этих стран из 30 государств альянса пока не ратифицировали Турция и Венгрия. Столтенберг рассчитывает завершить интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО к саммиту альянса в Вильнюсе в июле 2023 года.