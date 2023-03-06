Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" в 2023 году выйдет на испытания

По словам главы "Севмаша" Михаила Будниченко, корабль находится у достроечной набережной

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М после ремонта и модернизации на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2023 году выйдет на испытания. Об этом сообщил глава предприятия Михаил Будниченко.

"Следующий год (2023 год - прим. ТАСС) - важнейший в жизни крейсера. Мы должны сформировать и провести отделку кают и кубриков под заселение экипажа и выйти на новый этап - испытание корабля", - сказал он для ежегодного журнала предприятия (имеется в распоряжении ТАСС).

Он отметил, что "в ремонте и модернизации надводного корабля проекта 11442М тоже есть определенные успехи". По его словам, крейсер находится у достроечной набережной. "В течение года провели монтаж систем, оборудования и комплексов. В реализации проекта задействована большая кооперация предприятий - это более 150 поставщиков. Сложная логистика, география предприятий - партнеров. Но отмечу работу по кораблю - все выполняется в соответствии с графиком, согласованным с ВМФ", - сказал Будниченко.

18 января в пресс-службе предприятия сообщали, что "Севмаш" приступил к передаче электропитания и топлива на крейсер.

Согласно первоначальному контракту, корабль должны были передать флоту в 2022 году. В 2021 году он должен был выйти на испытания.

Крейсер находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/ или "Оникс" каждый. В перспективе он получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".