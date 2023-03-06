Премьер Эстонии считает, что союзникам Украины становится все труднее сохранять единство

Как отметила Кая Каллас, все хотят, чтобы военные действия прекратились

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Западным странам все сложнее придерживаться единой линии в вопросе поддержки Украины. Об этом заявила в пятницу премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.

"Поддерживать единство со временем становится все труднее, потому что все хотят, чтобы военные действия прекратились, и вопрос в том, что сможет действительно их остановить, - сказала Каллас. - Некоторые думают, что нам достаточно сделать последнее усилие, а затем подвести черту и больше ничего не делать, и это вызывает беспокойство".

По мнению Каллас и некоторых других прибалтийских политиков, некоторые европейские страны, включая Францию и Германию, намерены склонить Киев к переговорам с Россией. "До сих пор нам удавалось убеждать Францию и Германию видеть ситуацию в том свете, в котором видим ее мы", - подчеркнула эстонский премьер.

Каллас также отметила, что в ходе предыдущего саммита НАТО в Мадриде был совершен переход "от сдерживания к оборонительной позиции". Страны Балтии надеются, что по итогам июльского саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе, военное присутствие НАТО на их территории расширится.

На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года лидеры альянса приняли решение выделить силы бригадного уровня для обороны каждой из сопредельных с Россией стран альянса. Предполагается, что основной личный состав этих сил будет находиться в зоне своей обычной дислокации, например, в случае с Эстонией - в Великобритании, однако их техника, боеприпасы, системы тылового снабжения и часть штабной структуры будут развернуты у границ России, чтобы максимально ускорить переброску этих сил в регион, если НАТО примет такое решение. США также направили в Эстонию своих военнослужащих в рамках ротации для повышения обороны на восточном фланге НАТО и развернули реактивные системы залпового огня HIMARS.