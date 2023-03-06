Nexter и International Golden Group намерены сотрудничать при модернизации ОБТ "Леклерк" СВ ОАЭ

ЦАМТО, 3 марта. Французская компания Nexter объявила, что в ходе выставки IDEX-2023 подписала с International Golden Group (ОАЭ) соглашение о сотрудничестве при модернизации парка ОБТ "Леклерк" Сухопутных войск ОАЭ.

Базовое долгосрочное соглашения о сотрудничестве International Golden Group (IGG) и Nexter подписали в 2006 году. С Вооруженными силами ОАЭ компания Nexter сотрудничает с момента приобретения ими 436 ОБТ "Леклерк". Nexter также отвечает за поддержку парка "Леклерк" СВ ОАЭ. В настоящее время группа работает над локализацией производственной деятельности.

Заявленной целью подписанного соглашения является проведение модернизации ОБТ "Леклерк", которая обеспечит их применения в течение следующих 30 лет.

Как сообщал ЦАМТО, в 1993 году ВС ОАЭ заключили контракт на поставку 388 ОБТ "Леклерк", двух машин для обучения вождению и 46 БРЭМ. Танки были поставлены в период с 1994 по 2010 гг. По данным на 2022 год, на вооружении СВ ОАЭ состояло около 350 ОБТ "Леклерк".

В 2011 года International Golden Group уже участвовала в проекте оснащения ОБТ "Леклерк" ВС ОАЭ навесными модульными комплектами защиты AZUR (Action en Zone URbaine).

Хотя подробности программы модернизации танков ВС ОАЭ не сообщаются, можно предположить, что она в основном будет повторять реализуемую в настоящее время процедуру модернизации "Леклерк" СВ Франции до стандарта XLR. Программа модернизации включает оснащение ОБТ цифровой системой боевого управления и обмена информацией C4I SICS, цифровыми радиостанциями Contact компании Thales, новым командирским прицелом, ДУМВ T2B с 7,62-мм пулеметом, модульным комплектом пассивного бронирования, комплексом постановки помех BARAGE для защиты от СВУ, модернизированной системой управления огнем, позволяющей применять новые 120-мм снаряды SHARD типа APFSDS.