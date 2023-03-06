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ТАСС

NYT: украинские военные провели штабные учения на американской базе в ФРГ

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AFP 2022 / Oleksandr Gimanov

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, украинцы приняли участие в учениях, чтобы "определить, как им лучше действовать", и оценить "связанные риски"

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Украинские военные на этой неделе провели штабные учения на одной из американских баз в Германии. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

По ее данным, американские высокопоставленные генералы совместно с украинскими военными отработали в рамках учений варианты наступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, украинцы приняли участие в учениях, чтобы "определить, как им лучше действовать", и оценить "связанные риски". Как отмечает издание, Милли отказался раскрыть детали данных учений.

Ранее в интервью газете Financial Times Милли заявил, что ВСУ вряд ли смогут в текущем году вытеснить российские силы из всех контролируемых ими районов. При этом издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация украинского президента Владимира Зеленского была недовольна словами Милли. В администрации также обратили внимание на то, что американская разведка постоянно дает ошибочные оценки способностей Украины в военной сфере. 

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Страны
Германия
США
Украина
Проекты
Военные учения
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