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Конфликт на Украине разделил мир

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Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Антонюк

SZ: отношение стран к конфликту на Украине определяется их стратегическими интересами

Спецоперация России на Украине разделила мир, пишет Seznam zprávy. Одна его часть поддерживает Киев, а вторая, напротив, хочет укрепить отношения с Россией. На такую позицию у каждой из сторон есть свои причины.

Петр Юна (Petr Juna)

Китай, Турция и Индия, которым противостоят Европейский Союз, Великобритания и США. Мир разделился в зависимости от отношения к уже год продолжающейся российской спецоперации на Украине. Если первые три страны хотят скорейшего завершения конфликта даже ценой потери Украиной территорий, то Запад, напротив, настаивает на возвращении этой стране контроля над ее регионами, даже если для этого придется продлить конфликт.

Это не единственная разница в восприятии конфликта между этими группами. И удивляться тут нечему. Именно эти три азиатские государства сейчас принимают основной объем российского экспорта. Например, Россия предложила им нефть по льготными ценам вследствие европейских санкций.

Китай, Индия и Турция — в таком порядке — являются крупнейшими импортерами из Российской Федерации. Кроме того, по информации Обсерватории экономической сложности, эти страны продолжают постоянно увеличивать объемы импорта из страны, которая начала крупнейший вооруженный конфликт на территории Европы с конца Второй мировой войны.

Поддержка России и неприятие США

Однако деньги не единственная причина для как минимум снисходительного отношения к спецоперации на Украине. "Роль тут играют две причины. Первая — идеологическая близость к России, с которой Китай разделяет единый взгляд на международное устройство и США, а второе — это политический расчет", — объясняет порталу "Сезнам справы" Ивана Караскова, аналитик в Ассоциации по международным вопросам.

"Китай выжидает, чем закончится вооруженный конфликт, и какие возможности могут открыться перед ним при разном развитии событий. Сейчас Китаю выгоднее поддерживать Россию, которая отвлекает внимание Запада от него. При этом Китай поддерживает Владимира Путина не слишком активно, чтобы не спровоцировать Запад на ответные шаги, например, в виде вторичных санкций против китайских банков", — уточняет Ивана Караскова.

Этому соответствуют и результаты опроса Европейского совета по международным отношениям. Из результатов следует, что почти половина (44%) китайских респондентов считают Россию незаменимым партнером своей страны, а еще 35% также считают ее союзником. В Индии союзника в России видит 51% населения. Напротив, в США такого мнения придерживается каждый двадцатый.

По словам Иваны Карасковой, в период вооруженного конфликта Китай играет роль нейтрального игрока и предлагает общие мирные планы. "Запад это не убедит, но Китай ориентирует свои инициативы на страны глобального юга, для которых украинский конфликт — далекая проблема, и для них актуальны скорее ее последствия в виде дефицита некоторых товаров", — добавляет эксперт.

Аналитик Ассоциации по международным вопросам Павел Гавличек добавляет, что все упомянутые страны руководствуются собственным комплексом причин, в том числе геополитическими, экономическими и стратегическими интересами. "Китай в этом отношении, безусловно, продвинулся дальше других, если вспомнить его разногласия и соперничество с США и то, как напористо Китай выступает против Запада и Североатлантического альянса", — заявил Павел Гавличек в беседе с корреспондентом "Сезнам справы".

"В случае Индии большую роль играет зависимость от российских поставок удобрений, а также оружия, что крайне важно при подготовке к потенциальному конфликту с Пакистаном". Кстати, предполагается, что в этом году Индия обгонит Китай по численности населения.

"Поэтому ни один из этих игроков не выиграл бы от краха России. Исключением, правда, в каком-то смысле можно считать Турцию, которая в некоторых сферах и регионах соперничает с Россией.

Турецкая тактика "лавирования между"

По словам эксперта, Турция — "давно амбивалентный и труднопредсказуемый игрок, который балансирует между Западом и НАТО с одной стороны и Россией и другими игроками с другой в игре за Ближний Восток и Южный Кавказ".

В качестве примера такого балансирования Павел Гавличек приводит нынешний вооруженный конфликт. "С одной стороны, Турция поддерживает Украину, причем не только в вопросе Крыма, но и в области оборонного сотрудничества. С другой стороны, Турция оставляет открытыми двери и для России, что хорошо подтвердила особая позиция Анкары в отношении так называемой зерновой сделки. Именно Турция вместе с ООН сумела выступить тут главным посредником". Поэтому, как считает Павел Гавличек, Турция и в будущем постарается сохранить свою позицию "между".

Но эксперт предупреждает, что простое разделение на Запад и Восток не подтверждается. "На глобальном юге отношение к спецоперации самое разное. Особенно среди африканских стран, а также в Латинской Америке. Они не копируют позицию Запада и подтверждают, что западный мэйнстрим там воспринимается неоднозначно".

В регионах, где Европейский совет по международным отношениям проводил свой опрос, разница во взглядах разительная. Если на Западе в основном распространено мнение о том, что Украина должна вернуть себе все территории, пусть даже ценой затяжных боев и большого количества жертв, то в Индии и Турции больше склоняются к мысли о том, что военные действия нужно заканчивать как можно скорее. Там процент респондентов, которые так считают, даже больше, чем в самой России.

Опрос также показал, что значительная часть населения Китая, Индии, Турции и России считают свое государственное устройство наиболее близким к демократии. В Китае такого мнения придерживаются 77% населения, а в Индии — 57%. Менее половины опрошенных в Турции верят в свою демократию (36%), а в России таких было 20%. Примечательно, что это все равно больше, чем французов, британцев и американцев, верящих в свою демократию.

Поддержка Украины как защита доминирования Запада

Наибольшее единодушие опрошенные проявили, отвечая на вопрос, почему США помогают Украине. Большинство считают, что так Вашингтон защищает западное доминирование. В Китае так думают почти половина респондентов, а в России — каждый третий. Американцы же расценивают поддержку страны, подвергшейся нападению, как защиту их демократии.

Подобная картина получилась и в том, что касается мотивации европейских государств. Россияне видят в их действиях попытку сохранить западное доминирование, причем даже больше, чем у США. Европейцы, напротив, считают помощь Украине вкладом в собственную безопасность.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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