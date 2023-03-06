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ТАСС

Роскосмос впервые испытал двигатель на криптоне для спутников программы "Сфера"

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Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

Как сообщили в госкорпорации, СПД-70М продемонстрировал стабильную работу и надежные параметры запуска

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ОКБ "Факел" (входит в структуру НПО "Энергомаш") и ГНЦ "Центр Келдыша" провели первые испытания стационарного плазменного двигателя на криптоне, предназначенного для космических аппаратов проекта "Сфера". Об этом в пятницу сообщили журналистам в Роскосмосе.

"В интересах федерального проекта "Сфера" предприятия госкорпорации "Роскосмос" - ОКБ "Факел" (входит в интегрированную структуру НПО "Энергомаш") и ГНЦ "Центр Келдыша" - впервые испытали стационарный плазменный двигатель СПД-70М на криптоне", - говорится в сообщении.

Как отметили в госкорпорации, в рамках испытаний, которые прошли в ОКБ "Факел", СПД-70М продемонстрировал стабильную работу и надежные параметры запуска. "Двигатель полностью соответствует требованиям для космических аппаратов проекта "Сфера", - сообщили в Роскосмосе.

Рабочим телом для плазменных двигателей обычно служит ксенон, однако ввиду роста его стоимости Роскосмос начал исследовать возможность использования в двигателях других рабочих тел. Одним из них, считают в госкорпорации, может стать криптон, который стоит в 5-10 раз меньше ксенона и при этом позволяет достичь приемлемых параметров работы.

Федеральный проект "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Программа будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги связи, и еще пять - наблюдения. 

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Роскосмос
Центр Келдыша
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