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ЦАМТО

Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

ЦАМТО, 3 марта. Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 2 марта официальный представитель МИД Мария Захарова телеканалу РБК.

"Мы уже официально запросили Белград о прояснении этой позиции, поэтому сейчас опять же это должно делаться не через СМИ, не через телеграм-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны, должны быть выявлены факты. Тогда будут сделаны соответствующие выводы, поскольку это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений", – отметила дипломат.

Ранее в тот же день М.Захарова подчеркнула, что Москва следит за информацией о предполагаемых поставках сербских боеприпасов Киеву, но нужны факты.

М.Захарова уточнила, что поступающая информация вызывает у России глубокую озабоченность, это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений.

Как отмечает "РИА Новости", в конце февраля сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.

Расположенное в городе Валево производство – одно из крупнейших в Сербии и находится в государственной собственности. Некоторые издания утверждали, что компания из Канады закупает в стране ракеты местного производства, затем через Турцию и Словакию отправляет их ВСУ для обстрелов Донбасса, к публикациям прилагались предположительные копии документов о приобретении и транспортировке боеприпасов и даже видеозаписи.

Как отметил в конце января президент Сербии Александр Вучич, оборонные предприятия страны не продают свою продукцию Украине или России, но в мире требуется все больше оружия, и Белград готов продавать его остальным странам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Сербия
Словакия
Турция
Украина
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