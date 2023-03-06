США договариваются с Южной Кореей по поставке новой партии 155-мм боеприпасов

ЦАМТО, 3 марта. Южная Корея и США договариваются о поставке новой партии 155-мм боеприпасов, но с условием, что их конечным пользователем опять будут только США, передача третьим странам не предусмотрена, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в южнокорейской армии.

Ранее южнокорейский телеканал KBS сообщил, что США договариваются с Южной Кореей о поставке еще одной партии артиллерийских снарядов. По данным газеты Korea Times, Министерство обороны США подтвердило, что Вашингтон ведет переговоры по поводу продажи боеприпасов с южнокорейской неправительственной оборонной компанией.

"Переговоры ведутся с условием, что США будут конечным пользователем снарядов", – заявил собеседник "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в ноябре прошлого года США импортировали из Южной Кореи партию снарядов калибра 155 мм, чтобы восполнить у себя нехватку запасов таких боеприпасов в связи с поддержкой Вашингтоном Украины. Тогда Сеул оговорил предварительное условие, согласно которому конечным потребителем боеприпасов должны быть США.