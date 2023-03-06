У ВСУ появились иранские миномёты, вероятно, из захваченной ВМС США партии оружия для йеменских хуситов

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В сети распространяются кадры, на которых, как утверждают украинские источники, бойцы 24-й ОМБр ВСУ демонстрируют миномет иранского производства НМ-16 и боеприпасы к нему. Судя по маркировке, это иранские мины М48, причем выпущены они в прошлом году.

Как известно, Тегеран и Киев находятся в жесткой политической конфронтации из-за того, что украинские власти бездоказательно обвиняют Иран в поставке вооружений России. Поэтому иранский миномет с боеприпасами никак не мог попасть на Украину напрямую.

В то же время, Вашингтон неоднократно сообщал о перехвате военными кораблями ВМС США гражданских судов в Оманском заливе, которые перевозили довольно крупные партии оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ из Ирана в Йемен. Представители командования военно-морских сил заявляют, что контрабандные партии вооружений предназначаются для повстанческой армии хуситов, которая контролирует около трети Йемена, включая столицу Сану.

С учетом того, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов даже натовского стандарта, а западные союзники пытаются решить эту проблему всеми возможными способами, несложно предположить, что миномет иранского производства оказался на Украине как раз после очередного ареста ВМС США в Оманском заливе какой-нибудь рыболовецкой шхуны, перевозившей партию оружия в Йемен.

Стандартный 120-мм миномет НМ-16, состоящий на вооружении иранской армии, выпускается промышленным комплексом «Хадид», входящим в Промышленную группу по производству вооружений Организации оборонной промышленности Ирана. Предположительно, НМ-16 является облегченным вариантом израильского буксируемого миномета Soltam M-65, поставлявшегося в Иран до революции 1979 года.

Дальность стрельбы данного миномета составляет от 250 до 6200 метров, активно-реактивными минами — до десяти километров. Скорострельность орудия достигает до десяти выстрелов в минуту. Иранская промышленная группа по производству боеприпасов выпускает осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и активно-реактивные 120-мм мины для этих минометов.

Так, с миру по нитке, натовские союзники Киева превращают ВСУ в армию, в арсенале которой вскоре будут представлены почти все виды и типы вооружений, когда-либо производимых в различных странах мира.