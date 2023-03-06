FT: ЕС намерен за несколько недель поставить Украине боеприпасы для артиллерии

По словам собеседника газеты, к инициативе по совместной закупке и возмещению запасов присоединились все страны Евросоюза, кроме Дании

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Евросоюз планирует "в течение недель" поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму €1 млрд, выделенную из Европейского фонда мира. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

"Думаю, что все пройдет быстро. Речь идет не о месяцах, а, скорее, о днях и неделях", - сказал собеседник газеты.

По его словам, к инициативе по совместной закупке и возмещению запасов присоединились все страны Евросоюза, кроме Дании. Отмечается, что в ЕС есть 12 компаний, которые производят снаряды калибра 155 мм, их также изготавливает Норвегия. Министры обороны стран объединения планируют обсудить данный план на следующей неделе.

Agence France-Presse ранее сообщало, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны сообщества в марте выделить €1 млрд на поставку оружия, запрошенного Вооруженными силами Украины. По его данным, Боррель призвал выделить средства из Европейского фонда мира на закупки для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Согласно документу, на который ссылается агентство, глава дипломатии Евросоюза предложил предоставить странам ЕС "выгодную ставку возмещения расходов, до 90%, если боеприпасы будут доставлены до определенной даты". Кроме того, он подчеркнул важность совместных закупок для продолжения поставок оружия на Украину и указал на необходимость пополнения запасов вооружений стран - членов ЕС.