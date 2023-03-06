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Военное обозрение

ВВС США планируют использовать спутники, способные отслеживать движущиеся цели в реальном времени

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Источник изображения: topwar.ru

Коллегия научных советников прорабатывает вопрос использования ВВС США спутников, способных отслеживать движущиеся (в том числе высокоскоростные) цели как в воздухе, так и на земле в реальном времени. Обычно это осуществляется с помощью разведывательных самолётов и беспилотников.

Некоторые высокопоставленные чиновники в ВВС крайне обеспокоены тем, что самолёты с РЛС, использующие радары для отслеживания и поражения движущихся целей, явно не приспособлены для полётов в зонах боевых действий. На протяжении последних нескольких лет американские Военно-воздушные силы совместно с Космическими войсками анализировали то, какую роль могут играть спутники в проведении данной миссии. Американский генерал в отставке Джон Уильям Реймонд сообщал о финансировании проекта с целью его запуска уже к следующему году.

Также на коллегии оценивалась и возможность задействования как боевого самолёта, так и спутников на низких околоземных орбитах до 2 тыс км над поверхностью Земли, позволяющих отслеживать подвижные цели.

В задачи совещательного органа при Пентагоне входит проведение экспертного анализа технологических методов, используемых ВВС и Космическими силами США. При разработке данного научного исследования орган будет учитывать все требования, необходимые для создания индикатора обнаружения движущихся целей (MTI), равно как и все риски, связанные с использованием космических систем при проведении миссии.

Научно-консультативный совет также рассматривает и возможность разработки других научных исследований, с помощью которых можно было бы повысить маневренность американских космических аппаратов и разработать подходы к проведению испытаний. К ним нужно отнести и создание автономной системы дозаправки в воздухе, космических аппаратов для перевозки грузов, а также разработку концепта заправщика.

Для проведения исследований в рамках проекта, как ожидается, будет задействован и искусственный интеллект (ИИ) с целью моделирования обстановки и подготовки военных, что предусматривает более эффективную отработку применения военной техники.

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Страны
США
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AI
БПЛА
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