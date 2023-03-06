Многофункциональный беспилотный экраноплан для перевозки раненых разрабатывается в России

Фото иллюстрационное
Источник изображения: topwar.ru
Российская армия в скором времени может получить на вооружение многофункциональный беспилотник, предназначенный для транспортировки раненых. О разработке транспортировщика сообщило конструкторское бюро "Валькирия", специализирующееся на разработке и производстве разведывательно-ударных дронов.
В КБ "Валькирия" разрабатывают многофункциональный беспилотный экраноплан на воздушной подушке, который будет способен эвакуировать раненых с поля боя, а также, при необходимости, доставлять на передовую боеприпасы или другое необходимое снаряжение. Беспилотник способен развивать скорость до 140 км/час.
- приводит ТАСС слова основателя КБ Дмитрия Раевского.
В настоящее время работы находятся на этапе создания опытного образца, который должен появиться к концу весны. На лето планируются испытания беспилотника в зоне спецоперации.
- добавил Раевский.