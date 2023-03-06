Многофункциональный беспилотный экраноплан для перевозки раненых разрабатывается в России

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Российская армия в скором времени может получить на вооружение многофункциональный беспилотник, предназначенный для транспортировки раненых. О разработке транспортировщика сообщило конструкторское бюро "Валькирия", специализирующееся на разработке и производстве разведывательно-ударных дронов.

В КБ "Валькирия" разрабатывают многофункциональный беспилотный экраноплан на воздушной подушке, который будет способен эвакуировать раненых с поля боя, а также, при необходимости, доставлять на передовую боеприпасы или другое необходимое снаряжение. Беспилотник способен развивать скорость до 140 км/час.

В настоящее время мы ведем работу над созданием многофункционального дрона для перевозки раненых. Речь идет об экраноплане на воздушной подушке. Это многофункциональный, недорогой в сборке дрон, который сможет транспортировать раненых с поля боя, а также подвозить бойцам на линию фронта боеприпасы и продукты

- приводит ТАСС слова основателя КБ Дмитрия Раевского.

В настоящее время работы находятся на этапе создания опытного образца, который должен появиться к концу весны. На лето планируются испытания беспилотника в зоне спецоперации.

Дрон позволит транспортировать раненых для оказания медицинской помощи в максимально сжатые сроки. В военной медицине есть понятие "золотой час" - если медицинская помощь оказывается в течение первого часа после ранения, это позволяет спасать жизни большинства пострадавших

- добавил Раевский.