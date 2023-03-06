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Военное обозрение

В Белом доме анонсировали отправку Киеву большого количества боеприпасов из-за «критической ситуации»

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты выделяют Украине очередной пакет военной помощи, официально об этом будет объявлено сегодня, 3 марта 2023 года. Накануне об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации Байдена Джон Кирби.

В Белом доме состоялся очередной брифинг, в рамках которого Кирби заявил о намерении Вашингтона выделить Киеву очередной пакет военной помощи. Подробности представитель администрации не привел, лишь пояснил, что помощь будет односторонняя, основу помощи составят боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды.

Завтра вы увидите, что США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине. В него войдут по большей части боеприпасы (...) для тех систем, которые у них уже есть, таких как HIMARS и артиллерия

- заявил Кирби.

По информации американской прессы, Киев получит вооружений на сумму 400 млн. долларов. Источники в Пентагоне подтверждают, что в основном на Украину отправятся боеприпасы, которых ВСУ катастрофически не хватает. Точно на Украину отправятся боеприпасы для РСЗО HIMARS, для боевых машин Bradley, а также танковые мостоукладчики. Полный перечень узнаем после официального объявления о выделении средств.

При этом данный пакет может отправиться на Украину очень быстро, поскольку планируется отправка по схеме Presidential Drawdown Authority (PDA), т.е. без одобрения Конгресса, а только за подписью Байдена. Такая схема применяется, когда вооружения берутся из запасов армии США. На этот раз спешку объясняют "критической ситуацией" на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
HIMARS
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