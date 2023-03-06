Главы внешнеполитических ведомств QUAD подчеркнули необходимость мира на Украине

Они также отметили "недопустимость угрозы или возможности применения ядерного оружия"

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 марта. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, Австралия, Индия, США, Япония) в ходе состоявшихся в пятницу в Нью-Дели переговоров подчеркнули необходимость достижения полноценного, справедливого и прочного мира на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном МИД Индии.

"Мы продолжили обсуждение нашего подхода к конфликту на Украине и вызванных им огромных человеческих страданий, подтвердив в связи с этим недопустимость угрозы или возможности применения ядерного оружия. Мы подчеркнули необходимость достижения полноценного, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, - сообщается в документе. - Мы также подчеркнули, что основанный на верховенстве права миропорядок должен соблюдать принципы суверенитета, территориальной целостности, открытости и мирного решения конфликтов".

Первая совместная встреча глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит "четверки" (в виртуальном формате). В сентябре 2021 года в Вашингтоне был организован первый очный саммит объединения. Белый дом признавал, что стремится с течением времени расширить его состав за счет некоторых союзников и партнеров США, в том числе внерегиональных.