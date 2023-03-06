Развожаев оценил значимость создания центра по производству морских беспилотников

По мнению губернатора Севастополя, это даст городу экономический рост

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Создание центра компетенций по разработке и производству морских беспилотных аппаратов в Севастополе даст городу экономический рост, позволит в полной мере использовать потенциал как производственных предприятий, так и научных центров. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Прежде всего это экономика, потому что мы сделаем центр на базе нашего "Севморзавода" - отдельное направление по морским беспилотникам. Это заказы, экономика, деньги, новые люди, новые компетенции. Беспилотные системы - это продукт с высокой добавленной стоимостью. Это позволит [дозагрузить] наши приборостроительные заводы, наш научный центр "Морагробиотех" , - сказал Развожаев.

Он отметил, что входит в федеральную рабочую группу по беспилотным системам, проведен первый круг переговоров по созданию центра. "Дальше будем разговаривать с ОСК ("Объединенная судостроительная корпорация - прим. ТАСС) , которая сейчас владеет "Севморзаводом", и с различными структурными подразделениями Минобороны. Черноморский флот поддерживает, чтобы в Севастополе такое производство было, потому что здесь есть все полигоны для апробации. По воздушным объектам - много где есть компетенции, много где ушли вперед. Но морские беспилотники и подводные аппараты должны разрабатываться в Севастополе", - добавил губернатор.

Предложение по созданию центра компетенций по надводным и подводным беспилотникам Развожаев высказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре. Тогда он отметил, что опыт работы судостроительного завода и наработки местных ученых позволяют реализовать такой проект.

Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако когда Крым находился в составе Украины, оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в ОСК, ведется техническое перевооружение предприятия. Завод после 2014 года в том числе построил уникальную плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста, впервые за 12 лет заложил плавкран ПК-400 "Севастополь".