Премьер-министр Южной Кореи заявил, что Сеул "пока не решил" поставлять оружие на Украину

Пока Республика Корея предоставляла Киеву гуманитарную помощь и предметы военного назначения

СЕУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Республики Корея пока не готовы отправлять оружие на Украину. Об этом сообщил южнокорейский премьер-министр Хан Док Су в интервью телекомпании CNN, опубликованном в пятницу.

"Думаю, что не сейчас", - ответил Хан Док Су на вопрос, готовы ли в Сеуле рассмотреть возможность отправки летального оружия на Украину.

"Но мы еще не решили, будем ли предоставлять летальное оружие", - добавил Хан Док Су.

До сих пор Республика Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь, а также предметы военного назначения, такие как каски, но не оружие.