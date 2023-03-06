Российская подлодка выполнила стрельбу "Калибром" из Японского моря по наземной мишени

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки, сообщили отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота .

"Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота в Японском море в рамках плана боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса "Калибр". Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район", — рассказали в пресс-службе ТОФ.

Там уточнили, что "в расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае, дальность стрельбы превысила тысячу километров".

На видео, опубликованном ТОФ, показан старт ракеты "Калибр" с субмарины, находящейся под водой. Затем демонстрируются кадры с тактического поля "Сюркум": ракета, не оснащенная боевой частью, врезается в землю, отклонившись от обозначенного желтым флажком центра мишени всего на несколько метров.

Район выполнения ракетной стрельбы был закрыт кораблями и судами Тихоокеанского флота, а также самолетами морской авиации и беспилотниками, отметили в отделе информобеспечения.