Сенатор рассказал, когда могут повысить призывной возраст

Сенатор Бондарев: закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Законопроект о повышении в России призывного возраста может быть внесен в Госдуму весной, в случае принятия закона парламентом до лета он может вступить в силу осенью, заявил РИА Новости в пятницу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, заявил, что необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.

"Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью", - сказал Бондарев.

Он полагает, что документ в Госдуму "внесёт правительство, ведь инициатива, хоть и является плодом коллективного труда, была озвучена министром обороны" Сергеем Шойгу. Сенатор отметил, что законопроект о повышении призывного возраста находится сейчас в работе. "Это работа не одного дня, она требует тщательного, комплексного подхода. Поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно", - сказал законодатель.

По его словам, сейчас внимание как Министерства обороны, так и парламентариев и экспертов сосредоточено на том, чтобы при подготовке законопроекта к внесению в Государственную Думу не упустить никаких важных деталей. "Мы помним, что необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год. Таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди", - заключил Бондарев.