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ТАСС

Глава МИД КНР обсудил Украину с коллегами из Франции, Испании и Нидерландов

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Цинь Ган
Цинь Ган.
Источник изображения: topwar.ru

В частности, Цинь Ган отметил, что стороны конфликта должны придерживаться "правильного направления мирных переговоров"

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган обсудил украинский кризис с коллегами из Франции, Испании и Нидерландов и изложил им позицию Пекина на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели. Об этом в пятницу сообщил МИД КНР.

В разговоре с главой внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна Цинь Ган подчеркнул, что "соответствующие стороны [конфликта] должны серьезно задуматься над значимым уроком украинского кризиса и придерживаться правильного направления мирных переговоров". Также он отметил необходимость построения "сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности".

Глава МИД КНР в разговоре с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом указал, что Китай всегда настаивал на политическом решении украинского кризиса и призывал к содействию миру и переговорам.

"В нынешней ситуации все стороны должны вести себя спокойно и рационально, а также должны найти решение, которое действительно учитывает законные интересы безопасности всех стран и способствует долгосрочной стабильности в Европе", - отметил Цинь Ган.

"Китай не является стороной украинского кризиса. Мы не хотим, чтобы пламя войны распространилось по Европе. Мы призывали к политическому урегулированию кризиса с самого первого дня конфликта", - сказал Цинь Ган во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой.

МИД КНР 24 февраля опубликовал документ из 12 пунктов с изложением позиции Пекина по политическому урегулированию кризиса на Украине. В нем Китай назвал переговоры единственным путем для урегулирования кризиса на Украине и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Кроме того, КНР призвала не подливать масла в огонь, не допускать дальнейшей эскалации и выхода кризиса на Украине из-под контроля, а также способствовать разрядке ситуации до полного прекращения огня и боевых действий.

В документе сказано, что суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть гарантированы. Китай также призывает отказаться от менталитета холодной войны, противостоять блоковой конфронтации и принимать во внимание разумные интересы и озабоченности в области безопасности всех стран. Также подчеркивается, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран. 

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Испания
Китай
Нидерланды
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