Эксперт связал продолжение военной поддержки Киева с успехами ВСУ на поле боя

Полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кэнсиан отметил, что в настоящее время ситуация складывается для украинских военных не лучшим образом

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Продолжение поставок Киеву западных вооружений зависит от того, удастся ли украинским военным добиться успехов на поле боя. С такой оценкой выступил полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кэнсиан в беседе с журналом Newsweek.

По его мнению, западные союзники все более "негативно [относятся] к предоставлению вооружений и боеприпасов". При этом возможные успехи украинских военных на поле боя могут "укрепить их решимость". "Важно продемонстрировать прогресс на поле боя", - считает Кэнсиан.

Он отмечает, что ситуация на поле боя складывается для украинских военных не лучшим образом, при этом российские ВС, по его мнению, могут добиться успехов. "Весной станет ясно, как обстоят дела, - приводит издание слова отставного полковника. - Русские могут продвинуться на Донбассе".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Несколько западных политических деятелей признали, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.