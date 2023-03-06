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Вестник Мордовии

Почему Т-16 считается самой мощной в мире БРЭМ

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Источник изображения: Фото: Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ)

Переброски железнодорожным транспортом бронированной техники, созданной на базе тяжелой межвидовой унифицированной платформе "Армата", обсуждаются в последние дни в Сети. Наряду с основными боевыми танками Т-14 замечена гораздо более засвеченная бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Как отмечает "РГ:русское оружие", российские и зарубежные эксперты считают ее лучшей из всех известных образцов техники аналогичного предназначения.

Внешне БРЭМ больше напоминает тяжелый гусеничный бронетранспортер с дистанционно-управляемым боевым модулем, вооруженным 12,7-мм пулеметом "Корд". Это изделие также применяется на других военных машинах, в том числе бронетранспортере Б-10 семейства "Курганец-25" и, соответственно, К-16 платформы "Бумеранг".

Хотя роль бронированных ремонтно-эвакуационных машин, к которым относится "шестнадцатый", очень важна. Они предназначены для эвакуации поврежденной и застрявшей техники, а также оказания содействия в ремонте в полевых условиях.

Экипаж БРЭМ составляет два человека. Имеются места еще для трех бойцов - экипажа эвакуированной техники.

Т-16 оснащен краном, способным поднимать объекты весом 30000 кг, бульдозерным, сварочным оборудованием, грузовой платформой.

Интересно, что разработано специальное устройство, позволяющее брать на буксир поврежденную технику без выхода экипажа из-за брони, которая по уровню защиты соответствует основному боевому танку. Мощность двигателя -1500 л.с. Масса - 57000 кг.

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