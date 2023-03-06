Западные танки не представляют угрозы, заявил посол России в Лондоне

Посол Келин: западные танки на Украине не представляют угрозы для России

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Танки, которые Запад поставляет на Украину, не представляют угрозы России в отличии от обещанного Лондоном оружия дальнего радиуса действия, заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Я не думаю, что это будет серьезной угрозой для нас. Угроза – это вооружения дальнего радиуса действия, потому что оружие дальнего радиуса может достигать целей на территории России. Однако страны воздержались от поставок (такого оружия) или говорят, что воздержатся. Только Великобритания прямо говорит, что собирается предоставить оружие дальнего радиуса действия украинской армии. И мы уверены, что это оружие будет использоваться против гражданских целей", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Дипломат напомнил, что уже переданные западными странами системы используются для обстрелов гражданских объектов в Донбассе. По его словам, во избежание такой угрозы Россия будет вынуждена продвигаться вглубь Украины, отодвигая дальше линию фронта.

"Таким образом, западные страны сами разрушают Украину", - добавил Келин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в конце февраля заявлял, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.