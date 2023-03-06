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ТАСС

Корвет "Резкий" войдет в состав Тихоокеанского флота в мае

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Корвет проекта 20380 "Резкий"
Корвет проекта 20380 "Резкий".
Источник изображения: © Фото : Амурский судостроительный завод

В настоящее время корабль выполняет задачи очередного этапа сдаточных испытаний

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Новейший многоцелевой корвет проекта 20380 "Резкий", построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) будет передан Тихоокеанскому флоту (ТОФ) России в мае текущего года. Об этом ТАСС сообщили в кораблестроительной отрасли.

"Приемка корабля "Резкий" государственной комиссией и его передача Тихоокеанскому флоту запланирована на последние дни мая этого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время корвет выполняет задачи очередного этапа сдаточных испытаний.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее передача корабля неоднократно переносилась, корвет планировалось сдать к празднованию Дня Победы в 2022 году.

Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный по КБ "Алмаз" на АСЗ для ТОФ. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021 года, в ноябре того же года был отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Корабли проекта 20380 несут по восемь противокорабельных ракет "Уран-М". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385. 

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
20385
ТОФ
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