Разработчик системы "Сула" сообщил, что ее можно адаптировать для морского базирования

РЛС «Сула» на стенде концерна ВКО «Алмаз-Антей» на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби.

Особенность "Сулы" заключается в том, что антенна находится на опорно-поворотном устройстве, что позволяет охватить больший радиус действия

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Новейшая радиолокационная станция (РЛС) наблюдения за космическими объектами "Сула" имеет возможность установки на морских судах. Об этом ТАСС сообщил представитель ПАО "Радиофизика" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей").

"Сула" - это радар для наблюдения за космическим мусором, дальность его действия достигает 6 тыс. км в диапазоне S. Антенное устройство радара изготовлено по технологии поэлементной цифровой АФАР (активных фазированных антенных решеток - прим. ТАСС). Если заказчик захочет установить такую РЛС на корабле - это можно сделать, при этом размеры антенны могут быть изменены в соответствии с требованием заказчика, без потери технических характеристик", - рассказал он, добавив, что в таком случае мощность и радиус действия станции снизятся.

Как уточнил представитель концерна, дальность обнаружения объекта с ЭПР 10 кв. м составляет 6 тыс. км, а на расстоянии 1 500 км будет обнаружен объект с размерами всего 10 см.

Ранее сообщалось, что особенность "Сулы" заключается в том, что антенна находится на опорно-поворотном устройстве, что позволяет охватить больший радиус действия. Станция управляется из командно-вычислительного пункта, выполненного в быстровозводимом модуле.

РЛС "Сула" была представлена в экспозиции концерна ВКО "Алмаз-Антей" на прошедшей в феврале в Абу-Даби (ОАЭ) Международной выставке военной техники и вооружений IDEX 2023.