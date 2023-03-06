В Японии посоветовали миру смириться с лидерством России в энергетике

Экономист Такэмори признал лидерство России и Ближнего Востока в энергетике

Россия и Ближний Восток контролируют большую часть ископаемого топлива в мире, пишет японский экономист Сюмпэй Такэмори в статье Asahi Shimbun. А так как этот вид энергии еще долго будет доминировать, миру надо учитывать геополитику и стремиться к экономии.

В мире назревает масштабная волна потрясений в энергетической сфере, вызванная российской спецоперацией на Украине. Почему возник такой хаос и что произойдет в будущем? Как нам следует реагировать на это и какое общество нужно формировать? Представляем интервью с экономистом Сюмпэй Такэмори (Shyumpei Takemori) о реалиях новой энергетической гегемонии и будущих перспективах.

Asahi Shimbun: В мире энергетики происходят структурные изменения, немыслимые в эпоху после холодной войны: СВО на Украине и отдаление арабских нефтедобывающих стран от США.

Сюмпэй Такэмори: До Второй мировой войны Великобритания и Франция получали нефть с Ближнего Востока, который они рассматривали в качестве тыла. Но после войны их национальная мощь снизилась, и им стало трудно поддерживать влияние на Ближнем Востоке.

Последней попыткой возродить свой авторитет был Суэцкий кризис 1956 года, когда две страны выступили против национализации Суэцкого канала, но тогда они потерпели поражение. Несмотря на то, что времена, когда Европа в одиночку могла контролировать Ближний Восток, прошли, импорт нефти оттуда оставался для стран ЕС спасательным кругом, а Афганистан был ключом к стабилизации ситуации.

Между тем в 2010-х годах США значительно расширили добычу сланцевой нефти, став крупнейшим в мире нефтегазовым производителем. Потребность в черном золоте с Ближнего Востока уменьшилась, и, соответственно, снизилось их желание участвовать в обеспечении геополитической безопасности.

В частности, противостояние исламскому фундаментализму превратилось в политическое бремя. После терактов 2001 года Соединенные Штаты разместили войска в Афганистане, но изменения во внутренней обстановке привели к тому, что они сократили свое присутствие ради стабильности в этом восточном регионе.

На этом фоне Европа увидела опасность в своей зависимости от ближневосточной нефти и газа и поэтому начала рассматривать Россию как альтернативный энергетический маршрут. Москва воспользовалась этой слабостью в ходе нынешнего украинского кризиса.

Наконец, в 2021 году администрация Байдена тихо вывела войска из Афганистана без предварительного уведомления европейских союзников и даже без переговоров с ними. Россия посчитала, что, поскольку трансатлантическое единство настолько слабое, США и Европа не смогут противостоять ее спецоперации.

— Какова взаимосвязь между ресурсной стратегией России и вооруженными действиями?

— До Путина, в 1980-х годах, Горбачев пытался продвигать перестройку, тогда цены на нефть были еще невысокими. Он постарался внедрить китайские экономические реформы, которые показали замечательные результаты, но вот в процессе промышленного развития возникли препятствия. Горбачев раздавал субсидии ради сиюминутных интересов, полагая, что если дать пряник, то будет принят и кнут реформ. Однако преобразования не продвигались, а крах рубля привел к гиперинфляции. Путин с горечью наблюдал за провалом Горбачева.

Параллельно со вступлением в должность Путина в 2000 году Китай стал членом Всемирной торговой организации (ВТО) в 2001 году, и темпы его роста резко возросли. По мере того, как Поднебесная становилась крупнейшим в мире потребителем энергоресурсов, спрос на нефть и газ увеличивался, а цены росли, создавая сильный попутный ветер богатой ресурсами России. Путин подумал, что ему не нужна никакая другая промышленность, кроме ресурсной и военной. <…> Глава России полагал: "Пока Китай продолжает расти, на ископаемое топливо сохраняются высокие цены. Чтобы обеспечить влияние на мировой спрос и предложение, также следует усилить военное присутствие на Ближнем Востоке. У Европы не будет иного выбора, кроме как положиться на Россию, которая обладает влиянием в этом регионе".

Именно это и спровоцировало СВО. <…>

— Есть мнение, что расширение НАТО на восток загнало Россию в угол.

— Горбачев также указывал на эту проблему, но внутренние и внешние политические течения того времени привели к тому, что администрация Клинтона приняла решение о расширении на восток. Дело в том, что военные действия Москвы в 1990-х годах — во время чеченского конфликта, например, — поколебали доверие к ней и подтвердили опасность. Бывшие страны-члены Варшавского договора стремились вступить в НАТО после распада СССР, опасаясь российской агрессии.

С другой стороны, рядовых россиян не привлекал Запад, потому что развал Советского Союза подорвал экономику страны и ухудшил жизнь. Кроме того, такие республики, как Украина, одна за другой выходили из состава федерации, центром которой была Россия. Действительно, это был распад империи. Путин воспользовался этими потрясениями. Он взял под контроль только нефть, но из-за стремительного роста Китая цены на нее подскочили, и жизнь граждан вернулась в нормальное русло. Также Путин пытался остановить отделение республик, хотя бы с применением силы. Поэтому некоторые его даже считают спасителем.

— Расскажите о ближневосточной политике США.

— По сравнению с таким реалистичным политическим подходом администрации Путина цели США были неясны. После войны 2003 года в Ираке они надолго разместили войска в Саудовской Аравии, что вызвало у многих недовольство. После свержения режима Хусейна, который правил Ираком с нарушениями прав человека и при помощи диктатуры, они также не смогли создать правительство, обладающее административным потенциалом.

Вместо этого в районах, находящихся под контролем Вашингтона, образовался административный вакуум, куда проникли экстремистские организации, и во многих частях страны вспыхнули гражданские войны.

Москва воспользовалась беспорядками на Ближнем Востоке. В Сирии она поддержала режим Асада, который находился на грани поражения в гражданской войне, и использовала его как плацдарм для расширения своей власти.

В октябре прошлого года ОПЕК+, состоящая из ведущих ближневосточных стран-экспортеров нефти и России, приняла решение о значительном сокращении добычи с ноября. Это — ответная мера на действия США, которые стремятся снизить цены за счет высвобождения запасов черного золота.

Во всем мире многие страдают от высокой стоимости нефти, но Саудовская Аравия — точно такая же страна, как и Россия, поскольку доходы от продажи черного золота представляют для нее жизненную важность. Они не упустят возможность поднять цены. Москва, конечно же, надеялась на такое развитие событий и ждала его.

— Что произойдет с мировой энергетической картой?

— Декарбонизация прогрессирует, но только в 2050-х годах водород и возобновляемые источники энергии смогут обеспечить большинство энергетических потребностей. Чтобы сделать альтернативную энергию основным источником, необходимы революционные технологические инновации в области хранения электроэнергии, но когда это произойдет — неизвестно.

В настоящее время более 90% автомобилей в мире работают на бензине. Даже если переход на электромобили будет продолжаться, структура, требующая ископаемого топлива, пока останется неизменной. В этом случае развитие от ископаемого топлива к другим источникам энергии можно рассматривать только в средней и долгосрочной перспективе. Таким образом, во второй половине ХХI века ископаемое топливо будет постепенно терять свои позиции, но в 2030-е годы его значимость еще не снизится.

Вместе с тем даже без вооруженных действий России ожидалось, что возникнут перебои с поставками черного золота из-за сокращения инвестиций в нефтяную промышленность ввиду декарбонизации. Стоимость этого ресурса была стабильно низкой в 2010-е годы, несмотря на быстрый экономический рост Китая, поскольку добыча сланцевой нефти в США удвоилась, но резкого увеличения производства в будущем не ожидается.

В конечном счете, в краткой и среднесрочной перспективе мы должны признать реальность: Ближний Восток и Россия контролируют большую часть ископаемого топлива, поэтому цены не опустятся. В связи с этим необходимо стремиться к энергосбережению. А в средней и долгосрочной перспективе следует проводить смелую политику, учитывающую такие геополитические риски.

— Задачи Японии?

— Ни одна страна не зависит от иностранных государств в области энергетики больше, чем Япония. И, несмотря на это, наши масштабы производства возобновляемой энергии меньше, чем в Европе. В Германии уже 40% энергоснабжения обеспечивается за счет возобновляемых источников, а к 2030-м годам Берлин планирует достичь 80%. Токио, напротив, ставит цель прийти к 36-38% к 2030-у году. Если мы не сможем полагаться на ископаемое топливо, нам придется рассмотреть возможность использования ядерной энергии.

Правительство Кисиды объявило о разрешении эксплуатации атомных электростанций до более чем 60 лет, хотя ранее речь шла о 40, максимум о 60 годах.

Это неизбежный выбор с учетом энергетического кризиса, но, если мы продолжим использовать старые АЭС, которые требуют обслуживания и ремонта, это в конечном итоге будет препятствовать безопасному снабжению электроэнергией в средней и долгосрочной перспективе.

Скорее, смелая политика, упомянутая ранее, заключается в разработке АЭС нового поколения. В этом случае мы должны немедленно начать обсуждение проектов новых АЭС, их операторов и мест постройки.

Последний генеральный энергетический план Токио составил в 2021 году, но он нуждается в тщательном пересмотре в свете новых событий, — например, украинского кризиса. При этом необходимо обратиться к опыту Европы.

Возобновляемые источники энергии выглядят все более перспективно из-за низкого риска для частных операторов. При этом из-за осознания рисков, которые частные операторы не могут нести, возникла идея государственного управления АЭС, до сих пор находящимися в эксплуатации. Японии это касается напрямую.

Автор: Сюмпэй Такэмори (Shyunpei Takemori)