GT: мысль об объединении Китая и России на Украине привела Запад в ужас

Пустые обвинения Китая в продаже оружия России — "превентивный удар" со стороны Запада, пишет GT. Его напугала мысль о возможном объединении двух стран на Украине. Если Москва выстояла в "войне на истощение" против всей НАТО одна, то что будет, если к ней присоединится Пекин?

Ху Сицзинь

В последнее время Америка неоднократно заявляла, что Китай готовится оказать России "смертоносную военную помощь" в продолжающемся конфликте на Украине. Это должно спровоцировать западное общественное мнение усилить давление на Пекин. Но он решительно отверг все нападки Вашингтона. Что теперь намерены делать США?

Я считаю, что Соединенные Штаты выдвигают "превентивные обвинения", чтобы не допустить участия Китая в конфликте. Путинская спецоперация на Украине идет уже больше года. По всем прежним расчетам Запада, к этому времени Россия уже должна была развалиться. Он совсем не ожидал, что страна не только будет крепко стоять, но и даже преуспеет в окружении Бахмута — ключевого узла на маршруте снабжения украинских войск, что и произошло в последние дни.

Ситуацию уже нельзя рассматривать как конфликт между Россией и Украиной, она уже давно стала войной на истощение между Россией и Западом. Киев предоставляет только войска, а все остальное — все военные поставки, включая боеприпасы, — он получает от НАТО. Предполагалось, что альянс гораздо могущественнее России, но реальная ситуация выглядит совсем не так, и это вызывает у Запада сильное беспокойство.

<...> Конфликт явно носит промышленный характер: результат зависит от того, какая сторона сможет произвести больше танков и артиллерийских орудий. Они обе используют в качестве артиллерии пулеметы. Сотни снарядов может не хватить для уничтожения даже одного вражеского солдата.

Кроме того, Россия уничтожила местные арсеналы Украины, а 5 тысяч снарядов в день, которые выпускают военные ВСУ, эквивалентны годовому снабжению небольшой страны НАТО. Первоначально Соединенные Штаты закупали 15 тысяч снарядов в месяц, но начало конфликта привело к резкому увеличению закупок для оказания военной помощи Киеву. Западные СМИ кричат, что количества снарядов всех стран Североатлантического альянса все еще недостаточно для удовлетворения потребностей Украины на поле боя. И даже сейчас российская армия по-прежнему шокирует Запад своей обеспеченностью боеприпасами. Откуда все это берется? США и Европа полагают, что "Россия закупила у Северной Кореи „некачественные снаряды“", но Пхеньян не способен производить их в таких количествах. Поэтому нельзя недооценивать Россию. Хотя у нее небольшая экономика, в глазах Запада — даже бедная, ее возможности по мобилизации ВПК явно выше и мощнее, чем у США и ЕС. Военно-промышленный фундамент, оставшийся со времен Второй мировой и холодной войн, может хотя бы частично быть задействован в критические моменты для снабжения фронтовых войск боеприпасами. Кроме того, Россия обладает превосходством над Украиной в воздухе и ракетами большой дальности, которые могут эффективно взрывать украинские склады боеприпасов. В результате многие виды оружия, поставленного Западом Киеву, уничтожаются еще до того, как их начинают использовать.

Победить Россию для США и других западных стран оказалось гораздо труднее, чем ожидалось. Они прекрасно знают, что Пекин не оказывал Москве военную помощь, и один вопрос не дает им покоя: если сейчас с одной Россией уже так трудно справиться, то что будет, если Китай действительно начнет поддерживать ее в военном плане, используя свои огромные промышленные возможности на благо союзнических солдат? Сильно ли изменится ситуация на поле боя? Более того, даже в одиночку Россия может противостоять всем силам Запада на Украине. Если он действительно вынудит Пекин и Москву объединиться, какие изменения произойдут в мировой военной обстановке?

Недавно Владимир Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно. У Запада явные проблемы с тактикой. Он хочет продолжить затягивать конфликт, пока Россия не рухнет сама по себе. Но что, если весной ее военные перейдут в наступление и полностью вытеснят ВСУ из Донбасса? Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение всего Запада во главе с США. Если новая военная помощь Киеву прибудет вовремя и поможет украинским солдатам дать отпор русским, не боятся ли они, что Москва, потеряв терпение, применит ядерное оружие? А в этом случае картина, ранее сформированная артиллерийскими снарядами, может быть полностью стерта и переписана. На самом деле многие на Западе, включая правительство США, обеспокоены этим вопросом, но они, похоже, не в состоянии все взвесить и вспомнить, что помощь украинским войскам в достижении "победы" — это не точка, а запятая.

Так что лучше прислушайтесь к Китаю. Пока ситуация в тупике, но пространство для маневра еще есть, следует инициировать переговоры о скорейшем прекращении конфликта на благо всего мира.