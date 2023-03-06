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ТАСС

В Белом доме сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине

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Источник изображения: topwar.ru

В частности, в него войдут боеприпасы для HIMARS

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Власти США в пятницу выделят новый пакет военной помощи Украине, в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Завтра вы увидите, что США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине. В него войдут по большей части боеприпасы <...>, которые потребуются украинцам для тех систем, которые у них уже есть, таких как HIMARS и артиллерия", - сказал он.

Кирби уточнил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Вашингтоне в пятницу, "несомненно, будут говорить о тех средствах, которые потребуются Украине в последующие недели и месяцы".

"Я не могу прогнозировать какие-либо итоги <...>, но они точно обсудят дополнительную помощь Украине", - добавил сотрудник СНБ.

По словам Кирби, Байден и Шольц также обсудят "двустороннее сотрудничество по ряду вопросов международной безопасности и экономики". 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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