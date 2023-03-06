В НАТО задумались о судьбе Приднестровья

Newsweek: Кишиневу напомнили, что быть нейтральным не значит быть слабым в военном смысле

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, выступая на румынском ТВ, заявил, что Молдавия не проявит "слабость в военном смысле", если Москва попытается атаковать эту бывшую советскую республику. Newsweek объясняет, что заявление представителя альянса прозвучало в связи с обострением ситуации вокруг Приднестровья.

Элли Кук (Ellie Cook)

Заместитель генерального секретаря НАТО заявил, что, несмотря на свой нейтральный статус, Молдавия не проявит "слабость в военном смысле" в том случае, если Москва попытается атаковать эту бывшую советскую республику.

Выступая на одном из румынских телеканалов, Мирча Джоанэ отметил, что "статью о нейтралитете" в конституции этого восточноевропейского государства "необходимо уважать". В ней говорится, что Молдавия будет сохранять "постоянный нейтралитет", который может быть отменен только путем референдума.

В Приднестровье, сепаратистском регионе Молдавии, уже долгое время находятся российские войска, которые были развернуты там после войны в начале 1990-х годов. И украинский конфликт заставил многих задуматься о судьбе этого проевропейского государства, имеющего общую границу с Украиной.

В июне 2022 года Молдавия и Украина получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

"Мы должны признать тот факт, что после войны в Приднестровье 30 лет назад Республика Молдова имеет в конституции статью о своем нейтральном статусе, – сказал Джоанэ в ходе интервью. – Это необходимо уважать".

Тем не менее, молдавское правительство в Кишиневе, возглавляемое президентом Майей Санду, понимает, что "быть нейтральным не значит быть слабым в военном смысле", продолжил Джоанэ.

"Нейтральный статус не значит, что у вас нет вооруженных сил, которые могли бы защитить ваши территории и население".

Заместитель генсека НАТО усомнился в способности Москвы ввести дополнительные войска в Приднестровье, потому что это "означало бы оккупацию всей Украины, включая Одессу, что позволило бы наладить сообщение с теми, кто там находится".

Украинский портовый город Одесса является крупным украинским населенным пунктом, который находится ближе всего к Приднестровью и его столице Тирасполю.

Молдавия ощутила на себе некоторые последствия военного конфликта на Украине: в феврале ракеты нарушили границу ее воздушного пространства.

В понедельник, 27 февраля, венгерский авиаперевозчик Wizz Air объявил, что он приостановит все рейсы в Кишинев начиная с 14 марта, сославшись на опасения по поводу безопасности воздушного пространства страны из-за продолжающейся войны.

"В результате недавних событий в Молдавии и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", –сообщил перевозчик в своем заявлении.

Управление гражданской авиации Молдавии заявило, что примет "все необходимые меры" для скорейшего возвращения перевозчика в Кишинев, о чем сообщает агентство Reuters.

23 февраля Министерство обороны России заявило, что правительство Украины планирует в ближайшем будущем провести "операцию под чужими флагами", направленную против Приднестровья. В министерстве сообщили, что украинские военные наденут российскую форму, чтобы попасть в этот регион. Кишинев отверг эту информацию.

На следующий день Россия предупредила, что любые нападения на российские войска, дислоцированные в Приднестровье, будут "рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию".

Неделей ранее Санду обвинила Кремль в попытках отправить "диверсантов" в гражданской одежде, чтобы "свергнуть конституционный порядок" в Молдавии. Москва отрицает эту информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев "перехватил план российской разведки по разрушению демократического порядка" в Молдавии.

Комментарии читателей Newsweek:

Mike de Bruxelles

Чтобы понять претензии России, необходимо вспомнить, какое обещание тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер дал бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву во время встречи 9 февраля 1990 года. Они договорились, что НАТО не будет расширяться за пределы территории Восточной Германии, и генеральный секретарь НАТО повторил это обещание в своем выступлении 17 мая того же года в Брюсселе.

Окончательное соглашение Россия и Запад заключили в сентябре, и то соглашение позволяло НАТО размещать его войска по другую сторону от железного занавеса. Теперь вы знаете, каковы истоки текущего конфликта – альянс НАТО не выполнил свою часть сделки. Чтобы станцевать танго, нужны двое.

ACoupleOfTwats

Россия вряд ли атакует Молдавию, если только Молдавия и/или Украина не решатся захватить Приднестровье, что выглядит более вероятным сценарием. НАТО видит в этом возможность оттянуть часть сил России, и альянс вполне может приказать Украине или Молдавии – которой тоже управляет марионетка Вашингтона – нанести удар по Приднестровью.

LexingtonConcord1775

Соединенные Штаты не обязаны защищать европейские страны и вообще любые страны, если уж на то пошло. Это их континент. Это задача Европы. Сражайтесь сами в своих войнах, защищайте свои страны за свой собственный счет, используя собственные финансовые и человеческие ресурсы. Не вешайте свои проблемы на американский народ. Соединенные Штаты – это независимая и суверенная страна, и другие страны не могут пользоваться нами так, как им вздумается.

WAK Anamjem

НАТО раскачал Украину, а теперь они говорят о Молдавии. Кто будет следующим? Многие бывшие советские республики уже вступили в НАТО. Альянс должен прекратить принимать в свои ряды новых членов и перестать вести себя агрессивно. В противном случае мудрые страны в Азии, Африке и Латинской Америке тоже начнут создавать военные союзы, чтобы нападать на мирные страны.

Mike de Bruxelles

Все те, кто отрицают, что одной из основных причин российской специальной военной операции на Украине стало расширение НАТО на восток, либо состоят на службе у военной промышленности, либо действуют заведомо недобросовестно.