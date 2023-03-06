Патриарх Кирилл заявил, что Россия отстаивает в зоне СВО национальные духовные ценности

Патриарх Московский и всея Руси убежден в том, что в то время как в каких-то странах еще ведутся поиски национальной идеи, в России уже "все нашли"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия отстаивает в зоне специальной военной операции не "какие-то политические принципы", а национальные духовно-нравственные ценности, и российские военнослужащие являют там очень много примеров самопожертвования, так как действуют в согласии со своей совестью. Об этом заявил в четверг в проповеди после вечернего великопостного богослужения в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Сегодняшнее время являет нам очень много примеров самопожертвования. <...> Мы видим, как сегодня на поле брани многие и многие становятся героями, потому что не жалеют своей жизни ради Родины, ради своих родных и близких, ради, в конце-концов, тех ценностей, которые отстаивает сегодня Россия. Я не имею в виду какие-то политические принципы - я имею в виду те духовно-нравственные ценности, которые сегодня стали нашими национальными ценностями", - сказал патриарх.

Он, в частности, отметил, что "именно потому, что совесть человека есть голос Божий", в людях "пробуждается потребность бороться за справедливость, защищать слабых и даже жертвовать собой".

По словам патриарха, он глубоко убежден в том, что в то время как в каких-то странах еще ведутся поиски национальной идеи, в России уже "все нашли". "И нашли не с книжных полок заморских философов, а из самой истории жизни нашего народа, из нашей веры, из нашего непростого, подчас трагического, но такого сильного опыта, который передается из поколения в поколение", - добавил предстоятель.

По его словам, Россия переживает особый период отечественной истории. Патриарх призвал верующих, которые сейчас в силу разных обстоятельств не могут непосредственно участвовать в происходящих "судьбоносных событиях", усилить молитву за Отечество и народ, за президента страны и "за тех, кто с оружием в руках защищает духовные ценности Святой Руси".