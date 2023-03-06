ЦНИИ инженерных войск им. Карбышева объединят с противоминным центром ордена Кутузова

Функции и полномочия учредителя в соответствии с распоряжением правительства закрепляются за Минобороны

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство РФ опубликовало распоряжение о слиянии Центрального научно-исследовательского испытательного института (ЦНИИ) инженерных войск им. Д. М. Карбышева с Международным противоминным центром ордена Кутузова для образования новой военно-инженерной академии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

"Реорганизовать в форме слияния <…> Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д. М. Карбышева Министерства обороны Российской Федерации и федеральное бюджетное учреждение "Международный противоминный ордена Кутузова центр Вооруженных сил Российской Федерации", образовав новое федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Военно-инженерная ордена Кутузова академия имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д. М. Карбышева", - говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что основными целями будет образовательная деятельность в интересах обороны, а также подготовка иностранных специалистов по разминированию местности и объектов, в том числе в ходе проведения миротворческих миссий под эгидой ООН и других организаций.

Функции и полномочия учредителя в соответствии с распоряжением закрепляются за Минобороны России.