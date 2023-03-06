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Аппарат DART эффективно столкнул астероид с прежней орбиты

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Диморфос
Последнее изображение Диморфоса и его валунистой поверхности, сделанное тепловизором DRACO.
Источник изображения: scx2.b-cdn.net

Международная группа ученых опубликовала несколько статьей в журнале Nature, в которых подробно описали результаты миссии Deep Impact по отклонению астероида с прежней орбиты с помощью космического корабля DART. Согласно выводам специалистов, это является жизнеспособной стратегией по защите Земли от крупных небесных тел. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

Столкновение DART с астероидом Диморфос, спутником астероида Дидимос, произошло 26 сентября 2022 года. Ученые рассчитали орбитальные изменения, которые произошли за счет столкновения и выброса обломков, и пришли к выводу, что результаты эксперимента подтверждают возможность перенаправления околоземных объектов.

Ученые также получили больше информации о размере и форме Диморфоса. Оказалось, что объект представляет собой сплюснутый сфероид или слегка сжатое сферическое тело, а не более вытянутую форму, что ожидалось согласно теоретическим предсказаниям. Кроме того, поверхность астероида была заметно валунистой и каменистой, что повлияло на формирование кратера при ударе, а также на количество и физические характеристики выбросов, придавших Диморфосу дополнительный импульс.

По словам ученых, в результате удара было выброшено так много обломков, что орбита Диморфоса была изменена в 3,5 раза сильнее, чем от самого столкновения. Период орбитального вращения сократился не на 10 минут, как ожидали ученые, а чуть больше чем на 30 минут.

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