Польша намерена выпустить около 500 танков К2 на своих мощностях

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После решения о производстве 1300 бронемашин Borsuk и их специализированных версий в Польше заявляют о намерении освоить выпуск южнокорейских ОБТ К2.

На заводах [оборонной компании] WZM S.A. в Познани будет построено не менее 500 танков, не считая вспомогательной техники [видимо, имеются в виду БРЭМ]

- заявили в руководстве PGZ [примерный аналог «Ростеха»].

С аналогичным заявлением выступили в Минобороны страны. Для создания соответствующих мощностей планируется провести рекапитализацию WZM за счёт дополнительных средств [не предусмотренных бюджетом программы покупки К2], что позволит построить новые производственные линии. В настоящее время WZM занята главным образом технической поддержкой и мелкосерийной модернизацией танков Leopard 2.

Как поясняется, 180 К2 будут поставлены в готовом виде из Южной Кореи. По закрытии этой сделки польское правительство планирует выпустить ещё 820 танков, в связи с чем озвученные полтысячи машин являются планом-минимумом.

При этом следует учитывать, что польское правительство при реализации программы перевооружения армии руководствуется в первую очередь стратегической ситуацией на украинском фронте. В начале проведения спецоперации ВС РФ в незалежной Варшава, озаботившись собственной безопасностью, форсировала приобретение целого ряда вооружений, включая танки К2: первые десять машин вообще были переданы из войск Южной Кореи.

Теперь польские власти намерены перейти к длительным инвестициям в собственную оборонку. Это говорит о том, что в Варшаве полагают, что украинский конфликт принял затяжной характер и растянется на многие годы.