Белорусские десантники на учении отработали уничтожение незаконных вооруженных формирований

Бойцы белорусских ВДВ на маневрах. Фото с сайта www.mil.by.

Минск. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Белорусские десантники недалеко от границы с Польшей отработали уничтожение незаконных вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики в четверг.

"На полигоне "Брестский" с военнослужащими одного из подразделений десантно-штурмовой бригады прошло ротное тактическое учение. Десантники отработали ряд задач по уничтожению НВФ на различных участках местности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что десантно-штурмовая рота работала со средствами усиления, корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов.