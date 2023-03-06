Войти
Интерфакс-АВН

Белорусские десантники на учении отработали уничтожение незаконных вооруженных формирований

565
0
0
Бойцы белорусских ВДВ на маневрах. Фото с сайта www.mil.by
Бойцы белорусских ВДВ на маневрах. Фото с сайта www.mil.by.

Минск. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Белорусские десантники недалеко от границы с Польшей отработали уничтожение незаконных вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики в четверг.

"На полигоне "Брестский" с военнослужащими одного из подразделений десантно-штурмовой бригады прошло ротное тактическое учение. Десантники отработали ряд задач по уничтожению НВФ на различных участках местности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что десантно-штурмовая рота работала со средствами усиления, корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.03.2022
Беларусь получит самое современное оружие
25.02.2022
Принуждение к миру
16.02.2022
С мира по зенитке: Киев выдвинул к границам свое дальнобойное ПВО
19.11.2018
Горькие плоды независимости придатка НАТО
14.08.2018
Минск планирует развернуть две новые механизированные бригады в ответ на увеличение группировок НАТО?
30.05.2012
HeliRussia-2012
23.04.2012
Угрозы реальные и мнимые
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей