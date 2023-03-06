Германии предложили меньше думать о себе

Project Syndicate: немцам указали способ прекратить боевые действия на Украине

Конфликт на Украине может выйти из-под контроля, если широкая международная коалиция не обуздает Кремль, пишет Project Syndicate. Автор статьи считает, что мир и стабильность может восстановить только НАТО, но для этого альянсу нужно работать с Китаем, Индией и другими странами.

Хельмут К. Анхайер (Helmut K. Anheier)

Берлин. Через два месяца после начала спецоперации России на Украине Юрген Хабермас — возможно, самый популярный публичный интеллектуал Германии — опубликовал комментарий, положивший начало одним из самых ожесточенных политических дебатов в стране за последние десятилетия. Хабермас спросил, как Германии следует позиционировать себя в расширяющемся русско-украинском конфликте. К единому мнению немцы не пришли до сих пор.

В начале конфликта на канцлера Германии Олафа Шольца обрушился шквал открытых писем за подписями сотен видных общественных деятелей. Некоторые заняли позицию "ястребов", выступая в поддержку решительных и активных действий со стороны Украины. Другие, с позиции "голубей", настаивали на урегулировании, которое позволило бы России заявить о какой-то победе и уберегло бы Европу от углубления и расширения конфликта. Хабермас отверг как воинственность первых, так и наивный пацифизм вторых. Вместо этого он поддержал осторожный подход Шольца, который в то время казался наиболее многообещающим в плане справедливого мирного урегулирования.

С тех пор ситуация на Украине обострилась, а Германия расширила свою военную и финансовую поддержку Украины до уровня, который было невозможно вообразить прошлой весной. Но через год после начала конфликта в коалиционном правительстве Шольца вновь слышны разногласия, а на его голову снова сыплются открытые письма.

Одно такое письмо, написанное крайне влиятельной представительницей немецкого феминизма Алисой Шварцер и индивидуалисткой из левой партии Die Linke Сарой Вагенкнехт, оставляет читателя в некотором недоумении, кто же все-таки несет ответственность за конфликт. В своем "Манифесте мира" Шварцер и Вагенкнехт уклоняются от обвинения России в ее злодеяниях и призывают к переговорам, даже если это означает, что Украина должна частично согласиться на территориальные требования России в обмен на прекращение огня или мирный договор.

Они также призывают к массовым демонстрациям, чтобы заставить правительство сократить свое военное присутствие и отказаться от обещанных поставок оружия. Письмо, подписанное сотнями немецких интеллектуалов, артистов и левых политиков, вызывает бурю негодования в политическом истеблишменте, особенно сейчас, когда известно, что правые и пророссийские группы проникают в мирные демонстрации. На мой взгляд, манифест представляет собой тонко завуалированный отказ от действий, или НИМБИзм ("не на моем заднем дворе"), и ошибочную попытку связать обычный нейтралитет Германии с явной поддержкой договорного урегулирования.

Через пару дней после появления манифеста Шварцер-Вагенкнехт Хабермас опубликовал еще один комментарий, в котором выразил сожаление по поводу растущего влияния "ястребов" на правительство после назначения в прошлом месяце Бориса Писториуса министром обороны. Однако он по-прежнему считает пацифистскую позицию политически опасной и глубоко наивной, учитывая безжалостное стремление президента России Владимира Путина к достижению своих реваншистских целей.

Хабермас формулирует фундаментальную дилемму, стоящую перед Западом, базируясь на ключевом, по его мнению, разграничении: должен ли Запад взять на себя обязательства по обеспечению победы Украины в войне, или же ему достаточно просто помешать России победить? Судя по недавним заявлениям Писториуса на Мюнхенской конференции по безопасности, немецкое правительство, похоже, склоняется к полной победе Украины.

Но если это и есть цель Германии, рассуждает Хабермас, то она ведет ее к пропасти, угрожая постоянным расширением и обострением конфликта, участником которого может стать и сама Германия. По словам Хабермаса, предотвращение победы России было бы менее рискованной целью, поскольку такой исход обеспечил бы больше возможностей для переговоров и компромиссов, позволяющих сохранить лицо.

Позиция Хабермаса неудивительна, учитывая его давнюю убежденность в том, что диалог является основной чертой демократии и, следовательно, международного либерального порядка. Но может ли Запад действительно ожидать от Путина добросовестного диалога на фоне постоянно нарастающей воинственности его речей, ядерных угроз и лжи?

Хабермас обходит эту проблему, просто ссылаясь на Устав ООН, который обязывает все государства-члены вносить свой вклад в обеспечение мира во всем мире. И, как сразу же заметили многие в немецкой прессе, он не вносит никаких конкретных предложений относительно того, что делать. Как и в случае с манифестом Шварцер-Вагенкнехт, аргументы Хабермаса в пользу продолжения любого возможного диалога оказываются слишком ориентированными на Германию и слепыми к геополитическим изменениям.

Однако это не отменяет аргументов в пользу предотвращения победы России, а не обеспечения победы Украины. Вопрос заключается в том, как этого добиться.

На мой взгляд, Хабермас слишком рано остановился в своих рассуждениях. Ему следовало указать на "ловушку Киндлбергера". Катастрофы 1930-х годов, как утверждал историк экономики Чарльз Киндлбергер, произошли из-за того, что Соединенные Штаты не смогли взять на себя роль Британии, заменив ее в качестве ведущей мировой державы. Когда Великобритания занимала эту позицию, отметил Киндлбергер, она координировала свои действия с партнерами и союзниками для обеспечения глобальных общественных благ, таких как безопасность и финансовая стабильность. Однако эти блага исчезли вместе с закатом Британской империи, создав условия для депрессии, геноцида и новой мировой войны.

Хабермасу следует серьезно обдумать урок Киндлбергера и расширить свои стратегические взгляды за пределы конфликта на Украине. Чтобы восстановить мир и стабильность, НАТО необходимо работать с Китаем, Индией и державами средних размеров, такими как Бразилия, Южная Африка, Саудовская Аравия, Пакистан, Япония и Южная Корея, над созданием новой международной структуры безопасности и открытием каналов для связи и диалога.

Все эти державы должны увидеть, что конфликт на Украине может легко выйти из-под контроля, если широкая международная коалиция не попытается обуздать Кремль. Но это может произойти только через более содержательный (и, вероятно, трудный) диалог. Сейчас не время для нейтральных позиций или отмалчивания. В более широком конфликте проиграют все. Если немцы хотят прекращения боевых действий, они должны потребовать от своего правительства внести свой вклад в привлечение других правительств за стол переговоров.

Хельмут К. Анхайер — профессор социологии в Школе управления Херти в Берлине. Является адъюнкт-профессором социального обеспечения в Школе общественных связей Лускина Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.