Войти
Военное обозрение

«Добычей стала модификация российского ПТРК»: британский флот захватил иранскую лодку

410
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Британские корабли продолжают пиратствовать в международных водах, прикрываясь борьбой с контрабандой оружия. Как сообщает Королевский флот, на этот раз добычей стала иранская версия российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

После погони в Оманском заливе HMS Lancaster [фрегат класса Type 23] завладел ПТУР и компонентами баллистических ракет средней дальности

- указывается на сайте ВМС.

Как сообщается, американский дрон обнаружил в ходе патрулирования международных вод небольшую лодку, преследование которой с воздуха было поручено палубному вертолёту Wildcat, а на перехват направлены морпехи, разместившиеся на скоростном катере. Экипаж преследуемой лодки пытался уйти в территориальные воды Ирана, «игнорируя радиовызовы».

Абордажная команда обыскала подозрительное судно и нашла добычу, которая включала иранскую модификацию российских ПТУР 9M133 «Корнет», известную как Dehlavieh, и компоненты баллистических ракет средней дальности

- заявляют военные.

Источник изображения: topwar.ru

Это уже третье «жертва», взятая на абордаж британскими моряками за последние 13 месяцев.

Было здорово захватить судно. Это отличный день для Королевской морской пехоты

- заявил один из членов абордажной команды.

Теперь можно ожидать, что захваченные ПТРК будут переданы киевскому режиму.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Оман
США
Продукция
Корнет
Похожие новости
04.08.2021
НАТО осудила нападение на танкер MV Mercer Street, назвав действия Ирана дестабилизирующими
16.01.2019
Танковый пинг-понг
26.11.2018
Появится ли "арабское НАТО"
09.02.2016
Король едет за защитой
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
24.07.2007
ОБОРОНКА ПОШЛА В АТАКУ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей