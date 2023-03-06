«Добычей стала модификация российского ПТРК»: британский флот захватил иранскую лодку

Источник изображения: topwar.ru

Британские корабли продолжают пиратствовать в международных водах, прикрываясь борьбой с контрабандой оружия. Как сообщает Королевский флот, на этот раз добычей стала иранская версия российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

После погони в Оманском заливе HMS Lancaster [фрегат класса Type 23] завладел ПТУР и компонентами баллистических ракет средней дальности

- указывается на сайте ВМС.

Как сообщается, американский дрон обнаружил в ходе патрулирования международных вод небольшую лодку, преследование которой с воздуха было поручено палубному вертолёту Wildcat, а на перехват направлены морпехи, разместившиеся на скоростном катере. Экипаж преследуемой лодки пытался уйти в территориальные воды Ирана, «игнорируя радиовызовы».

Абордажная команда обыскала подозрительное судно и нашла добычу, которая включала иранскую модификацию российских ПТУР 9M133 «Корнет», известную как Dehlavieh, и компоненты баллистических ракет средней дальности

- заявляют военные.

Источник изображения: topwar.ru

Это уже третье «жертва», взятая на абордаж британскими моряками за последние 13 месяцев.

Было здорово захватить судно. Это отличный день для Королевской морской пехоты

- заявил один из членов абордажной команды.

Теперь можно ожидать, что захваченные ПТРК будут переданы киевскому режиму.