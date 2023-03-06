Источник изображения: topwar.ru
Британские корабли продолжают пиратствовать в международных водах, прикрываясь борьбой с контрабандой оружия. Как сообщает Королевский флот, на этот раз добычей стала иранская версия российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
- указывается на сайте ВМС.
Как сообщается, американский дрон обнаружил в ходе патрулирования международных вод небольшую лодку, преследование которой с воздуха было поручено палубному вертолёту Wildcat, а на перехват направлены морпехи, разместившиеся на скоростном катере. Экипаж преследуемой лодки пытался уйти в территориальные воды Ирана, «игнорируя радиовызовы».
- заявляют военные.
Источник изображения: topwar.ru
Это уже третье «жертва», взятая на абордаж британскими моряками за последние 13 месяцев.
- заявил один из членов абордажной команды.
Теперь можно ожидать, что захваченные ПТРК будут переданы киевскому режиму.