Маленький гигант большой геополитики

Израиль умудряется сохранять хорошие отношения с США, Россией и Китаем

Государство Израиль фактически создали США и СССР. Евреи-ветераны только что закончившейся второй мировой войны из этих стран составили основу его армии в ходе первой арабо-израильской войны, начавшейся сразу после провозглашения независимости Израиля в мае 1948 года. При этом бывшая метрополия обеих сторон Великобритания в этой войне, по сути, поддерживала арабов («Судьба Палестины», «НВО», от 01.12.17).

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВИРАЖИ

В только что родившемся государстве были очень сильны социалистические настроения, поэтому поначалу Израиль в большей степени ориентировался на Советский Союз. Однако в США, как известно, существует мощнейшее еврейское лобби, основу которого составляет крупный капитал. В значительной степени этот капитал начал финансировать Израиль, который силою вещей все больше склонялся на сторону США.

В ходе второй арабо-израильской войны осенью 1956 года («Суэцкий канал как яблоко раздора», «НВО», 06.11.20) геополитическая ситуация парадоксальным образом оказалась прямо противоположной ситуации войны 1948–1949 годов.

После национализации египетским президентом Насером Суэцкого канала его бывшие владельцы Великобритания и Франция совместно с Израилем совершили агрессию против Египта, нанеся ему полное военное поражение. Однако на этот раз США и СССР вновь выступили совместно – но уже против Израиля за Египет. СССР поддерживал Египет потому, что эта страна провозгласила строительство социализма. США – потому что стремились к полному разрушению английской и французской колониальных империй.

В итоге Великобритания, Франция и Израиль вынуждены были отказаться от результатов своей победы, причем Израиль в военном строительстве стал в последующие 10 лет ориентироваться именно на Париж и Лондон.

Очередной политический перелом с новым изменением геополитического позиционирования Израиля произошел по результатам Шестидневной войны в июне 1967 года, когда Израиль совершил агрессию (назвав ее «превентивным ударом») против Египта, Сирии и Иордании, нанеся им сокрушительное военное поражение.

В результате дипломатические отношения между Израилем и СССР были официально разорваны, страны стали открытыми врагами. Значительно ухудшились отношения Израиля со странами Западной Европы (особенно с Францией), где уже начались процессы арабизации и исламизации (дело дошло до незаконного копирования Израилем французских «Миражей» и даже до угона израильтянами ракетных катеров с французских верфей).

ИЗРАИЛЬ И США

После этого Израиль стал однозначно ориентироваться на Соединенные Штаты во всех сферах. Такая ситуация сохранилась до сих пор. Таких тесных отношений, как с Израилем, у США нет ни с одной страной Азии и континентальной Европы (не говоря уже о странах Африки и Латинской Америки). Лишь с англосаксонскими странами (Великобританией, Канадой, Австралией) Вашингтон имеет столь же близкие отношения. Более того, если в отношениях со всеми другими союзниками, включая англосаксов, роль США однозначно является ведущей (если не сказать – командной), то Израиль в этом плане можно считать единственным исключением. Благодаря наличию в США вышеупомянутого еврейского лобби Израиль имеет возможность оказывать весьма серьезное влияние на политику США, регулярно добиваясь от Вашингтона действий в своих интересах.

Некоторые нюансы в этой картине проявились в ХХI веке, когда доминирование США в мире казалось абсолютным и незыблемым. Если американские республиканцы продолжают однозначно поддерживать Израиль в любой ситуации, то демократы, проводящие все более левую политику, начали до определенной степени в некоторых ситуациях поддерживать арабов, склоняя Израиль к примирению с ними на основе компромиссов, в том числе территориальных.

Однако и демократы в целом остаются на стороне Израиля – лишь иногда с определенными оговорками. Поэтому на любое обозримое будущее специальные отношения между США и Израилем однозначно сохранятся, особенно в связи с нынешним улучшением арабо-израильских отношений.

ИЗРАИЛЬ И РОССИЯ

Дипломатические отношения между Израилем и СССР были восстановлены за два месяца до распада Советского Союза – то есть они практически сразу стали отношениями между Израилем и Россией.

При этом после Второй мировой войны за счет эмиграции из СССР в Израиле возникла огромная (не менее миллиона человек) русскоязычная диаспора, которая еще более увеличилась в постсоветский период. Ее наличие во многом обеспечило особые отношения между РФ и Израилем, к тому же эта диаспора серьезно влияет на внутреннюю и внешнюю политику страны. Это очень способствует сближению двух стран не только в гуманитарной, но и в экономической сфере.

Между странами имеет место даже военно-техническое сотрудничество, причем в необычном формате – Россия выступает в роли импортера. С 2012 года на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге по израильской лицензии выпускается израильский разведывательный БПЛА «Серчер-2» (под российским названием «Форпост»). Эти беспилотники используются ВС РФ как в Сирии, так и на Украине.

Дополнительным фактором особых отношений двух государств является то, что Израиль – единственная из стран «коллективного Запада», которая практически полностью разделяет российские официальные взгляды на Вторую мировую войну, ее ход и итоги (что для Москвы имеет огромное политическое значение).

В 2014 году после присоединения Крыма к РФ только два ближайших союзника США не ввели никаких санкций против РФ – это Республика Корея и Израиль. Более того, 9 мая 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не только присутствовал вместе с Владимиром Путиным на Параде Победы на Красной площади, но и надел георгиевскую ленточку – важнейший военный символ России, который после 2014 года также стал и символом присоединения Крыма.

Для любого западного политика подобный поступок означал бы как минимум немедленный конец политической карьеры, а как максимум – уголовное преследование. Для Нетаньяху такое поведение не имело ни малейших отрицательных последствий. Что продемонстрировало, до какой степени самостоятельно может вести себя Израиль на международной арене.

Россия в ООН и других международных организациях неизменно голосует за антиизраильские резолюции в поддержку Палестины. Однако для Москвы такие голосования давно стали неким обязательным, но ни к чему всерьез не обязывающим ритуалом. Никакого реального влияния на российско-израильские отношения эти голосования не оказывают.

Определенное напряжение в российско-израильские отношения внесла российская военная кампания в Сирии. Тем не менее никаких препятствий для действий российских войск Израиль создавать не стал – в обмен на что Россия не мешала и не мешает израильским ВС наносить регулярные удары по иранским контингентам на территории Сирии.

В 2022 году Израиль остался единственным представителем «коллективного Запада», который так и не присоединился к санкциям против РФ (Южная Корея на этот раз удержаться от их введения не смогла). Израиль оказывает Украине определенную гуманитарную помощь, но отказывается поставлять ей какое-либо летальное оружие (хотя США передают Украине 155-мм снаряды со своих складов, расположенных в Израиле еще со времен октябрьской войны 1973 года).

Израиль крайне отрицательно относится к сближению Москвы и Тегерана и к поставкам в Россию иранских боевых БПЛА. Что понять сложно – ведь эти беспилотники уже заведомо не будут использованы против Израиля. Впрочем, отношение Израиля к Ирану как к некоему абсолютному злу вообще носит параноидальный, не вполне адекватный характер. Поэтому логики здесь искать, видимо, не следует.

Кроме того, на позицию Израиля заметное влияние оказывает тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский – еврей по национальности. С другой стороны, Израиль по-прежнему не хочет прямого конфликта с Россией, поскольку в этом случае Москва может создать ему очень большие проблемы на Ближнем Востоке. Также в Израиле многие видят, что, несмотря на национальность Зеленского, сегодняшняя Украина – военная диктатура, где национальными героями официально провозглашены участники Холокоста.

ИЗРАИЛЬ И АРАБЫ

На почве антииранской паранойи Израиль все более активно сближается с арабскими монархиями, которые также считают Иран своим главным противником. К тому же, как было сказано выше, Израиль и арабские монархии к взаимному сближению побуждают Соединенные Штаты.

В 1979 году Израиль подписал мирный договор с Египтом, вернув ему Синайский полуостров, захваченный в 1967 году. На некоторое время это сделало Египет изгоем в арабском мире. Однако уже к началу 1990-х Каир восстановил свои политические позиции, став при этом фактическим посредником между Израилем и арабскими странами.

В 1994 году мирный договор с Израилем подписала вторая арабская страна – Иордания. В 2002 году Лига арабских государств призвала Израиль отказаться от всех территорий, захваченных в 1967-м, а также признать Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме в обмен на мирные договоры со всеми арабскими странами. Израиль так и не дал ответа на эту инициативу.

В конце 2020 года Израиль подписал мирные договоры сразу с четырьмя арабскими странами – ОАЭ, Бахрейном, Суданом, Марокко. Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн никогда против Израиля не воевали, поэтому мирные договоры в данном случае означали факт установления официальных двусторонних отношений. Судан и Марокко в ходе предыдущих арабо-израильских войн направляли свои контингенты в Египет и Сирию для участия в боевых действиях против Израиля.

При этом, однако, Израиль оказывал Марокко негласную поддержку в борьбе против Фронта ПОЛИСАРИО и Алжира («В ожидании новой войны», «НВО», от 25.05.18) в Западной Сахаре (вплоть до ограниченных поставок в Марокко израильского оружия). А в 1994–2000 годах между Израилем и Марокко даже существовали дипломатические отношения (восстановлены в начале 2021 года).

Военную помощь со стороны Израиля в ХХI веке получала Иордания. Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Оман еврейское государство пока не признали, но нет особых сомнений, что это произойдет в не очень далекой перспективе (так, в 2018 году Нетаньяху совершал официальный визит в Оман).

Непримиримую антиизраильскую позицию сохраняет Дамаск, однако ни в каком обозримом будущем Сирия не может представлять для Израиля военной угрозы. Также отрицательно настроен по отношению к Израилю Алжир, быстро наращивающий военный потенциал («Алжир стремительно вооружается», «НВО», от 27.01.23), но он не может представлять реальную угрозу для Израиля по чисто географическим причинам.

Израильские войска регулярно проводят военные операции против боевиков палестинского движения «Хамас» в секторе Газа, но потенциалы «Хамас» и Израиля принципиально несопоставимы. Если внутри арабского мира не произойдет каких-то радикальных внутренних перемен, вероятность нового арабо-израильского конфликта в обозримом будущем равна нулю.

В целом за счет собственной военной мощи, особых отношений с США, хороших отношений с Россией и Китаем, а теперь и с большинством арабских стран Израиль добился очень существенного укрепления своих позиций на Ближнем Востоке. В ближайшей перспективе его безопасности в регионе ничего всерьез не угрожает. Как ни удивительно, сейчас гораздо большие проблемы для страны создает внутренний раскол по поводу судебной реформы.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.