Штурмовые отряды требуют больше боеприпасов

Минобороны РФ рассказало про обеспечение бойцов-добровольцев

Важнейшим участком фронта остается таковой к северу-западу от Донецка. Вслед за освобождением Парасковиевки 17 февраля наступающие к северу от Артемовска (переименован украинскими властями в Бахмут) добровольцы штурмовых отрядов взяли Берховку, что нашло подтверждение руководством ЧВК «Вагнер» 23 февраля.

Обороняющиеся на данном участке фронта подразделения ВСУ вышли из расположенного южнее Ягодного, занимая позиции дальше на запад – у Дубово-Васильевки и Богдановки. Проходящая здесь автомобильная дорога на Хромово теперь простреливается прямой наводкой из 100-мм противотанковых пушек «Рапира». Орудийные расчеты входят действуют в составе передовых подразделений ЧВК «Вагнер», которые в последних сводках российского министерства обороны проходят под термином «добровольцы штурмовых отрядов».

Таким образом, еще больше усложнилась задача снабжения гарнизона Бахмута, зажатого в тиски с севера и юга. Фактически он действует в условиях полуокружения: две наступающие группировки добровольцев штурмовых отрядов разделяет менее 9 км. Несмотря на тяжелое положение обороняющихся, на совещании у президента Владимира Зеленского украинские генералы пообещали удерживать Бахмут в течение всего марта. В самом городе бои переместились ближе к самолету-памятнику МиГ-17. Здесь проходит вторая дорога, по которой гарнизон получает материально-техническое снабжение со стороны Часов Яра. Однако и она простреливается с высот у Красного (Ивановского) в 9 км к юго-западу от Артемовска.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сказал в эфире центрального телевидения, что инициатива прочно удерживается наступающими российскими воинами: «Сейчас они бьются уже в городе, практически в центре. Я так понимаю, что в любом случае сдача Артемовска – а противник будет вынужден сдать город – это, думаю, вопрос времени, и произойдет достаточно скоро».

Ситуация на данном участке фронта находится под пристальным вниманием прессы и пользователей социальных сетей, где порой публикуются информационные сообщения от сомнительных источников. Министерство обороны РФ отреагировало на «появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовск».

Ведомство расценило их как попытку «внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки», посчитав такие действия «контрпродуктивными» и идущими «только на пользу врагу».

В опубликованном им разъяснении говорится, что командование объединенной группировки войск, задействованных в специальной военной операции (СВО) на Украине «уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание» обеспечению добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений всем необходимым.

Далее в документе говорится, что только за двое суток общее продвижение вперед на данном направлении составило более 2,5 км, причем наступающие продвигаются сквозь подготовленные оборонительные позиции ВСУ. Отмечается, что успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления бронетехникой, артиллерией и прочими огневыми средствами группировки «Юг». Несмотря на сложные метеоусловия, установившиеся ближе к концу февраля, только в течение нескольких суток экипажи штурмовой авиации ВКС России выполнили 18 самолето-вылетов для поддержки наступления штурмовых отрядов.

Далее в документе МО РФ говорится о несоответствии действительности «заявлений, сделанных якобы от имени штурмовых подразделений». Относительно боеприпасов, ведомство сообщает, что только в период с 18 по 20 февраля добровольцы получили: 1660 ракет к реактивным системам залпового огня, более 10 тыс. снарядов для ствольной артиллерии и почти тысячу выстрелов к танковым пушкам. «Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки», – утверждается в документе. «Всего же за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок», – говорится в заявлении. МО РФ и впредь обещает снабжать добровольцев своевременно в полном объеме.

Вместе с тем в документе МО РФ не уделено внимания такому вопросу, как огневое воздействие ВСУ по складам боеприпасов в прифронтовой полосе. Ранее приходила информация, что украинские военные активно используют все средства разведки, включая агентурную, для определения нахождения таких складов с последующим нанесением ударов по ним. Для этого в первую очередь привлекаются поставленные США реактивные системы залпового огня типа M142 HIMARS и M270 MLRS, ракеты которых представляют собой трудную цель для зенитных ракетных комплексов. Как отмечают отдельные источники, в ряде случаев ВСУ удавалось произвести обстрел высокоточным оружием обнаруженных по другую сторону фронта склады боеприпасов. Поэтому число поставленных снарядов меньше числа выстрелов, выполненных артиллеристами в рассматриваемый отрезок времени. Тем не менее конкретные цифры, приведенные МО РФ, весомо дополняют общую картину относительно объемов материально-технического снабжения действующей армии.

Согласно зарубежным источникам, наблюдается существенное неравенство по числу выстрелов, производимых украинской и российской артиллерией. Так, ежедневный расход артиллерийских снарядов оценивается: ВСУ – от 4 до 10 тыс., Российская армия – 60 тыс. и более. Разница объясняется значительно лучшим снабжением своих сил со стороны МО РФ, тогда как украинская сторона в значительной степени исчерпала запасы советских времен, а собственное производство так и не смогла наладить. Пороховые заводы и фабрики по производству боеприпасов, расположенные на территории подконтрольной киевскому режиму, рассматривались МО РФ в качестве приоритетных целей для нанесения авиационных и ракетных ударов. Особенно острой для ВСУ к настоящему времени стала недостача артиллерийских снарядов для ствольной артиллерии калибра 8 и 6 дюймов.

Поэтому главным направлением западной помощи ВСУ остается поставка 155-мм пушек и снарядов к ним, а также закупка боеприпасов советского образца у третьих стран. Однако здесь не помогают даже огромные финансовые средства, что страны НАТО выделяют на разжигание конфликта. Запад уже потратил 150 млрд долл. на военную помощь Украине, поток денег не уменьшается. Президент РФ Владимир Путин заявил в Послании Федеральному собранию: «Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима».