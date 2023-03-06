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ТАСС

Российский военный вертолет впервые совершил посадку на арктический остров Яя

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Вертолет Ка-27
Вертолет Ка-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Этот факт занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил РФ за 2022 год

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-27 ВВС и ПВО Северного флота совершил первую в истории вертолетную посадку на остров Яя в море Лаптевых. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж вертолета Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота под командованием капитана Дмитрия Назарова установил рекорд Вооруженных сил России, впервые в истории выполнив посадку вертолета на остров Яя в море Лаптевых", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что этот факт занесен в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации за прошедший год. 

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