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Военное обозрение

Аргентина разорвала соглашение с Великобританией о хозяйственной деятельности на Мальвинских островах

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Аргентины приняли решение о денонсации договора с Великобританией о деятельности на Мальвинских островах (британцы называют их Фолклендскими островами). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Аргентины.

Договор с Соединенным королевством Аргентина заключила в 2016 году, когда президентом страны был Маурисио Макри. С тех пор политический курс Буэнос-Айреса претерпел изменения. Сейчас Аргентина намерена вернуться к вопросу суверенитета страны над островами.

Министерство иностранных дел Аргентины оценивает разорванное соглашение как «вредное», поскольку оно вредит интересам страны в направлении обеспечения суверенитета над Мальвинскими островами. Великобритания получила специальную ноту от Буэнос-Айреса, в которой подчеркивалось, что соглашение было направлено на реализацию лишь британских интересов и носило оскорбительный для национального суверенитета Аргентины характер.

В Буэнос-Айресе, судя по всему, не собираются отказываться от Мальвинских островов. Разрыв соглашения служит сигналом для Великобритании, что разговор о Мальвинских островах не закончен. За десятилетия, прошедшие со времени британско-аргентинского конфликта, Великобритания значительно ослабла в военном и экономическом отношении. Тем более, сейчас Лондон сильно отвлекся на украинский конфликт.

Это дает возможность Аргентине если и не прямо сейчас попытаться вернуть контроль над Мальвинскими островами, то, по крайней мере, продемонстрировать свою готовность к таким действиям в перспективе. Не зря секретарь аргентинского МИД по вопросам Мальвинских островов, Антарктиды и Южной Атлантики Диего Кармона заявил о переходе властей страны к продвижению восстановления суверенитета над островами.

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Страны
Аргентина
Великобритания
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