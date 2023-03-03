Российский вертолет установил рекорд, высадившись на арктический остров Яя

Вертолет Ка-27 установил рекорд Вооруженных сил России, высадившись на остров Яя в Арктике

МУРМАНСК, 2 мар — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота под командованием капитана Дмитрия Назарова впервые в истории выполнил посадку вертолета на остров Яя в море Лаптевых, сообщила пресс-служба флота.

"Посадка вертолета на арктический остров была осуществлена в прошлом году в ходе выполнения задач отрядом боевых кораблей Северного флота с борта большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко". Выполнив посадку на остров, экипаж вертолета установил на нем флаг Российской Федерации", — говорится в публикации.

Этот факт занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил за 2022 год. В прошлом году она пополнилась новыми 32 рекордами и теперь содержит 447 достижений.

Остров Яя в море Лаптевых открыли в 2013 году экипажи вертолетов Ми-26 при полете из Тикси на аэродром Темп, расположенный на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

В 2014 году на остров впервые высадились исследователи с судна ВМФ России "Адмирал Владимирский". Члены экспедиции провели картографирование, благодаря чему территориальные воды страны прирастут более чем на 450 квадратных миль.

По одной из версий, название острова возникло из-за ответа двух пилотов на вопрос о том, кто первым заметил новый остров: оба сказали "Я".