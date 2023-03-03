Войти
РИА Новости

Российский вертолет установил рекорд, высадившись на арктический остров Яя

381
0
0
Вертолет Ка-27
Вертолет Ка-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Вертолет Ка-27 установил рекорд Вооруженных сил России, высадившись на остров Яя в Арктике

МУРМАНСК, 2 мар — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота под командованием капитана Дмитрия Назарова впервые в истории выполнил посадку вертолета на остров Яя в море Лаптевых, сообщила пресс-служба флота.

"Посадка вертолета на арктический остров была осуществлена в прошлом году в ходе выполнения задач отрядом боевых кораблей Северного флота с борта большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко". Выполнив посадку на остров, экипаж вертолета установил на нем флаг Российской Федерации", — говорится в публикации.

Этот факт занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил за 2022 год. В прошлом году она пополнилась новыми 32 рекордами и теперь содержит 447 достижений.

Остров Яя в море Лаптевых открыли в 2013 году экипажи вертолетов Ми-26 при полете из Тикси на аэродром Темп, расположенный на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

В 2014 году на остров впервые высадились исследователи с судна ВМФ России "Адмирал Владимирский". Члены экспедиции провели картографирование, благодаря чему территориальные воды страны прирастут более чем на 450 квадратных миль.

По одной из версий, название острова возникло из-за ответа двух пилотов на вопрос о том, кто первым заметил новый остров: оба сказали "Я".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ми-26
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
852
Арктика
пр. 1155
СФ
Похожие новости
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
30.06.2020
Полярным ветром: в Арктику летят «морские охотники»
09.06.2020
Парадный выход: что нового покажут на главном военно-морском смотре
28.11.2018
"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "черные волки" российской армии
31.08.2018
Учения в Сирии: зачем РФ собрала такую эскадру
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 19:33
  • 45846
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей
  • 05.03 15:04
  • 1
Минобороны РФ показало работу бронепоезда «Волга» в зоне спецоперации
  • 05.03 13:13
  • 4
Чешский «эксперт» назвал «недостатком» присутствие автомата заряжания в танке Т-72
  • 05.03 11:54
  • 6
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
  • 05.03 00:13
  • 3
Фрегат "Адмирал Головко" планируется к передаче ВМФ во втором квартале 2023 года
  • 03.03 23:07
  • 27
Сухопутный линкор.
  • 03.03 16:37
  • 2
В России оценили защищенность Москвы от дронов
  • 03.03 16:26
  • 0
Павел Латушко разоткровенничался о своей террористической деятельности
  • 03.03 12:19
  • 1
У блока AUKUS углубились проблемы со строительством атомных субмарин для Австралии
  • 03.03 12:02
  • 2
«В отместку за отказ вооружать Украину»: Германия ввела эмбарго на экспорт бразильских БТР Guarani с немецкими комплектующими
  • 03.03 11:54
  • 1
Стали известны сроки возвращения АПЛ «Леопард» в состав Северного флота
  • 03.03 10:35
  • 2411
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 09:39
  • 4
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА