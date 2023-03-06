Войти
Lenta.ru

В США рассказали о бесполезности техники НАТО для Киева

254
0
0
Танки M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии
Танки M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik / Сергей Мелконов

Затяжной процесс оформления контрактов на поставки боеприпасов к технике, которую Запад поставляет Украине, приведет к ее бесполезности для Киева. Об этом пишет обозреватель американского журнала Newsweek Калеб Ларсон.

По его словам, отсутствие боеприпасов сделает бесполезными основные танки M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и артиллерийские системы. По мнению Ларсона, это обусловлено длительностью процесса заключения контрактов между Пентагоном и оборонными подрядчиками. Отмечается, что за последние десять лет время обсуждения поставок увеличилось примерно с 200 до более чем 400 дней.

По мнению обозревателя, именно по этой причине члены НАТО могут покупать оружие за пределами альянса. Он рассказал, что Польша, которая заказала американские танки Abrams, также купит южнокорейские K2 Black Panther. «Зачем Польше — оплоту восточной границы НАТО — закупать жизненно важное военное оборудование за пределами Североатлантического союза? Ответ заключается в скорости: Сеул мог бы доставить танки K2 в Польшу быстрее, чем Вашингтон, Берлин или любая другая европейская страна», — пишет Ларсон.

В феврале эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов сообщил, что оружие, которое Запад поставляет Украине, можно уничтожить ударом по Бескидскому железнодорожному тоннелю во время следования поезда.

В том же месяце издание Newsweek писало, что вес западных танков, которые передадут Украине, сыграет на руку России. Разведка сможет узнать, по каким маршрутам перевозят технику.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Южная Корея
Продукция
Bradley
K2
M1 Abrams
Проекты
NATO
Похожие новости
06.02.2023
Украинская электросеть приближается к полному коллапсу
16.01.2023
Запад согласился отправить на Украину танки. Но до Донбасса они не доедут
29.08.2022
Польша закупит 250 танков Abrams у американской компании и еще 1000 танков К2 в Южной Корее
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
16.06.2015
Американский военачальник: речь о переброске в Европу новой бронетехники США не идет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей