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Военное обозрение

Беспилотный корабль DriX USV ВМС США примет участие в военно-морских учениях в Бахрейне и Иордании

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС США впервые задействуют в крупных международных военно-морских учениях беспилотный надводный корабль DriX USV с функцией искусственного интеллекта, сообщается на сайте французской компании-разработчика iXblue, входящей в группу Exail.

Морские учения IMX23 пройдут с 5 по 16 марта в прибрежных водах Иордании и Бахрейна. В них примут участие более 50 стран-партнеров и международных организаций, действующих в Персидском заливе, Аравийском море, Оманском заливе, Красном море, Индийском океане и прибрежных районах Восточной Африки. В маневрах будет задействовано 7000 военнослужащих, 35 кораблей и более 30 беспилотных морских аппаратов и систем искусственного интеллекта, в том числе Exail DriX USV.

Целью этих учений является оценка использования комбинированных беспилотных технологий для развертывания военно-морских сил союзников в регионе Персидского залива. Беспилотный корабль DriX USV, взаимодействуя с другими судами, будет выполнять задачи морской разведки и противоминные миссии.

Сейчас мы с нетерпением ждем начала IMX23 в это воскресенье и уверены, что вместе со всеми другими партнерами мы продемонстрируем высокий потенциал, который представляет развертывание беспилотных решений в военно-морской сфере

— сообщил директор по рынку автономии Exail Гийом Эделин.

Беспилотное надводное судно Exail DriX USV может развивать скорость до 14 узлов, находясь при этом в автономном плавании в течение 24 часов. При скорости семь узлов беспилотник может плавать семь дней, при четырех узлах — десять дней. Корабль предназначен для высококачественного сбора визуальных, акустических и других данных как на мелководье, так и на большой глубине, в том числе для обнаружения морских мин.

DriX USV способен работать в полностью автономном, полуавтономном и прямом режимах дистанционного управления. В автономном режиме бортовой автопилот направляет судно по заданной траектории, сгенерированной алгоритмами управления и наведения. Бортовое устройство самонаведения позволяет судну безопасно вернуться на стартовую позицию.

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Бахрейн
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