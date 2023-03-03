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Деловая газета "Взгляд"

Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

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Президент Франции ищет империализм не там, где он есть на самом деле
Президент Франции ищет империализм не там, где он есть на самом деле.
Источник изображения: imago images/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон отправился с масштабным визитом в ряд африканских стран – уже второй раз за последние полгода. Визит этот происходит на фоне публичных унижений, которым африканцы прямо сейчас подвергают Францию, и под стоны французских политиков о «российском империализме». Происходящее действительно имеет к России прямое отношение.

У президента Франции Макрона земля горит под ногами. Провалы во внутренней политике наслаиваются на провалы во внешней.

Франция настойчиво пыталась предлагать себя в качестве переговорщика в конфликте между Россией и Украиной, но была отвергнута как страна, поставляющая оружие одной из сторон. На глазах тает и французское влияние в Африке – бывшие колонии одна за другой указывают французам на дверь в более или менее оскорбительной форме.

ЦАР и Мали без особых церемоний выставили французские контингенты, которые находились в этих странах, а правительство Буркина-Фасо вообще приняло решение денонсировать Договор о военной помощи, который был заключен в Париже 24 апреля 1961 года. Однако едва ли не горше всего для французов оказался тот факт, что, по мере того, как с ними перестают считаться на территории, которую они привыкли считать своей зоной влияния, растет влияние России. Так, место французских военных занимают представители ЧВК "Вагнер", и российские бизнесмены получают преимущество перед французскими.

Возможно, все это не имело такого резонанса, если бы в самой Франции дела обстояли благополучно – в конце концов, родина Макрона не первая бывшая империя, утратившая силу и рычаги влияния. Однако во Франции ситуация накаляется из-за буксующей пенсионной реформы, которая привела к росту напряжения в обществе и падению популярности как самого президента, так и его окружения.

Невзирая на все потуги местных политтехнологов, французов никак не удается убедить в том, что работать на два года больше полезно для здоровья и кошелька. Профсоюзы уже объявили, что 7 марта – а фактически с 19 часов 6 марта – начнут новую забастовку, ужесточив ее условия. Реми Офрер-Привель, представитель профсоюза транспортников UNSA Ferroviaire, дошел до того, что пригрозил 10-дневной забастовкой и транспортной блокадой Парижа как минимум в течение двух выходных. Также профсоюзы призвали полностью остановить работу школ, предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, мусорщиков и уменьшить подачу электричества.

Надо признать, что в таких условиях африканское турне Макрона подвернулось крайне удачно. И придраться не к чему: президент намерен посетить четыре государства, расположенные в центральной части Африки, – Габон, Анголу и оба Конго. (Кто не в курсе, существует аж два Конго – Республика Конго и Демократическая Республика Конго. Первая – бывшая колония Франции со столицей Браззавиль, население – 5,5 миллионов человек, вторая – бывшая колония Бельгии со столицей Киншаса, население – 108 миллионов с лишним).

Может показаться, что турне Макрона преследует две цели: попытаться спасти хотя бы последние крохи французского влияния – и заодно на всякий случай оказаться подальше от Франции, где в отсутствие президента весь гнев разъяренных граждан обрушится на правительство. Однако не все так просто, и у многих экспертов поездка Макрона вызывает вопросы.

Так, в статье издания "Фигаро" с красноречивым заголовком "Не следует считать, что антифранцузские настроения в Африке являются результатом лишь русской пропаганды" эксперт Лова Ринель замечает, что страны, которые вознамерился осчастливить своим визитом Макрон, находятся в совершенно разном положении. Например, Габон готовится к выборам, демократическое Конго вот-вот начнет воевать с Руандой, а Ангола вообще не является бывшей колонией Франции и не входит в зону ее традиционных интересов. Это бывшая португальская колония, сохранившая португальский язык в качестве основного.

Что касается второго Конго, его проблема заключается в том, что нынешний глава страны поставил рекорд, находясь на своем посту дольше всех лидеров Африки. По этой причине он считается "символом диктатуры", с которым эксперт рекомендует вести себя осторожно.

Перед поездкой Макрон заявил, что в Африке "Франция становится идеальным козлом отпущения" – в том смысле, что ее теперь принято обвинять в чем угодно, и пропаганда – в частности, российская – этим пользуется. Однако мадам Ринель считает, что дело не только в пропаганде. Тем более что Китай, Турция "и даже США с Германией" преследуют в Африке свои интересы, и тут же заводит речь о военных контрактах и необходимости перевооружать местные армии в Нигере, Кот-д’Ивуаре и Чаде, о поддержке военных академий.

"Франция должна передать свои военные и стратегические знания, свою философию войны… По сути, мы должны физически уменьшить наше присутствие, передав при этом африканцам французскую философию военного конфликта. Точно так же следует заняться перевооружением и заключить соответствующие контракты".

"Франции, которая изгнана из ЦАР и Мали и вынуждена отступать в других странах, как, например, в Буркина-Фасо, приходится теперь в Африке тяжелее, чем когда-либо,

– с горечью пишет издание "Пуэн". – Антифранцузское настроение, как зараза, грозит перекинуться в Чад и Нигер, в то время как империалистические державы – Россия, Китай и даже Турция – укрепляют свои позиции и приобретают все большее влияние".

Ревность Парижа к действиям Москвы понятна. Не далее как на днях президент Мали выразил большое удовлетворение поставкам российской военной техники, которые позволили продвинуться в решении проблем терроризма в этой стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров регулярно проводит визиты по странам Африки – и везде получает поддержку. В целом же прошлый год стал в этом смысле для Запада большой неожиданностью – ни одна из стран Африки не осудила Россию, а многие выразили желание еще более укреплять сотрудничество с Москвой.

Именно это, в частности, и дает Западу (и Франции) повод заявлять о "российском колониализме в Африке". Однако достаточно сравнить число колоний и военных баз в Африке у Франции и у России, чтобы понять, кто тут империалист, а кто, так сказать, наводит тень на плетень. Но автор материала очень хочет внушить читателям, что Макрон отправился в Африку исключительно для того, чтобы сделать жест доброй воли, попытаться наладить отношения – ну и еще чтобы обсудить на саммите в Либревиле проблемы экологии и окружающей среды. Разумеется, главная проблема Африки – экология и исчезновение лесов, других проблем там нет и не предвидится. Нищета, эпидемии, детская смертность – что они значат по сравнению с экологией!

По-видимому, Макрон попытается под прикрытием своей обычной бессодержательной болтовни о важности экологии договориться о военных поставках

– не забываем, что любая "философия войны" имеет практическое воплощение. Впрочем, есть еще один пункт, в котором коллективная Африка доставляет коллективному Западу повод для беспокойства.

Надо сказать, что раньше с Африкой не церемонились, и страны, образующие ее, называли странами третьего мира, так же, как и страны Латинской Америки и части Азии. Теперь рулит политкорректность, и кто-то решил внедрить вместо третьего мира термин "коллективный Юг". Так вот, "коллективный Юг" сильно расходится с Западом в части отношения к конфликту на Украине. И даже более того: Юг (он же третий мир) "послал четкий сигнал, что западные интересы не являются больше де-факто интересами всего мира. И западные ценности также более не считаются универсальными".

Ясное дело, что для Запада терпеть такое положение никак нельзя.

Не исключено, что на самом деле Макрон поехал в Африку, чтобы повлиять на региональных игроков и попытаться перетянуть их на сторону обладателей единственных и неповторимых истинных ценностей (остерегайтесь подделок, все права защищены). Заодно – чтобы прощупать почву для возможных военных контрактов, ну и чтобы немножечко отдохнуть от треволнений на родине.

Юг вообще хорошо подходит для отпусков. А что касается всего остального – до конца недели станет ясно, удалось ли французскому президенту чего-то добиться. Или на самом деле его участь, как ехидно выразилась Марин Ле Пен – всю жизнь быть "мелким телеграфистом", который сам по себе не значит ничего.


Валерия Вербинина

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Лавров Сергей
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